Bonifica Parmense, riqualificato l'impianto di Casino a Colorno

Un territorio a forte vocazione agricola comprendente colture di pregio alla base delle eccellenze produttive della nostra provincia esteso per oltre 4000 ettari di terreno potrà beneficiare da oggi di un impianto irriguo in gestione al Consorzio della Bonifica Parmense completamente riqualificato sia a livello di funzione idraulica sia esteticamente nell’aspetto architettonico.

L’impianto idrovoro in questione è quello di Casino, situato nel Comune di Colorno, che prende i flussi dell’acqua per uso irriguo dal Torrente Parma e li distribuisce, attraverso la fitta rete di canalizzazioni del Consorzio, alle aziende agricole limitrofe. Il periodo di costruzione del manufatto risale agli anni ’30 e in quest’ultima operazione di sostanziale restyling dell’opera il Consorzio ha ripristinato la colorazione originale; operai e maestranze consortili hanno provveduto anche alla sistemazione generale dell'intonaco e al tinteggio dei due pozzetti piezometrici. Rilevante anche l’aggiornamento funzionale: si è provveduto al rifacimento delle vecchie tubazioni

di aspirazione in acciaio e sono state poi effettuate riqualificazione e pulizia della facciata; eseguite inoltre la sistemazione e l’aggiornamento dell’impiantistica generale, oltre alla ricostruzione del tetto. I lavori fanno parte di un programma di riqualificazione straordinario di tutti gli impianti consortili gestito dal Consorzio e realizzato con propri fondi.