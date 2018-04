Candidatura di #PoGrande a MaB Unesco: incontro all'Unione degli Industriali

Il percorso operativo per la Candidatura di #PoGrande a MaB Unesco è giunto al rush finale. Una pianificazione congiunta durata due anni, in cui l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha operato in sinergia con Legambiente, l’Università degli Studi di Parma e i Comuni promotori della Candidatura. Con il Patrocinio del Collegio Europeo, #PoGrande intende incontrare stampa, studiosi, amministratori, stakeholders e abitanti del Grande Fiume mercoledì 11 aprile alle ore 11 presso la sede dell'Unione degli Industriali (Strada al Ponte Caprazzucca, 6 - Parma) al workshop "Riserva Mab Unesco di Pogrande" per scoprire il percorso finale di Candidatura e i relativi dettagli tecnici del progetto. Intervengono all'incontro: Cesare Azzali, Presidente del Collegio Europeo di Parma; Lorenzo Frattini, Presidente Legambiente Emilia-Romagna; Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po; Sindaci dei Comuni promotori della Candidatura.