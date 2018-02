Distretto idrografico del fiume Po: giovedì il Ministro Galletti a Parma

Il Bacino idrografico del Fiume Po rappresenta un valore straordinario e strategico per l'Italia. In quest'area geografica e produttiva sono insediate oltre 20 milioni di persone in grado di generare il 40% del PIL nazionale. La risorsa idrica, il governo e la conservazione della stessa, l'armonizzazione dei possibili squilibri territoriali, la rilevanza della biodiversità presente, diventano requisiti fondamentali per mantenere ed incentivare sviluppo e sostenibilità. Per queste ragioni il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e il Segretario Generale del neonato distretto idrografico Meuccio Berselli interverranno giovedì 1° marzo alle ore 16 presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (via Garibaldi, 75 - PARMA) all'incontro "Ambiente e Green Economy - Lo sviluppo sostenibile e la gestione della risorsa idrica nel nuovo distretto idrografico del fiume Po'.