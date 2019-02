Il sindaco Pizzarotti visita la sede del Consorzio Agrario di Parma

La delegazione comunale guidata dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti affiancato nell’occasione dall’Assessore all’Urbanistica Michele Alinovi e dal Consigliere Incaricato con deleghe alle Politiche agricole Sebastiano Pizzigalli, ha fatto visita al Consorzio Agrario di Parma e al polo logistico-operativo che lo contraddistingue nell’estesa area di Strada dei Mercati. Un’intera mattinata dedicata alla conoscenza approfondita di una realtà storica, ritornata fiorente e a completo servizio dell’economia agroalimentare del nostro territorio. Ad accogliere gli amministratori è stato il presidente del CAP Giorgio Grenzi, il direttore generale Giorgio Collina e una nutrita rappresentanza dello staff consortile unitamente al direttore della Coldiretti Parma Alessandro Corsini. Nel corso del tour all’interno della rinnovata struttura il presidente Grenzi ha illustrato nei dettagli la mission ed l’organizzazione del Consorzio agrario cittadino: servizi specifici tecnologicamente avanzati, aree principali di attività e business prevalenti, oltre alla presenza capillare delle numerose agenzie sull’intero territorio provinciale , dalla Bassa all’Appennino. Un viaggio nell’universo composito del Consorzio Agrario che da oltre cent’anni mette a disposizione molteplici professionalità a beneficio e sostegno delle imprese agricole della provincia di Parma. La delegazione, al termine dell’incontro, ha visitato anche i grandi Magazzini Generali per il deposito e la stagionatura del Parmigiano-Reggiano, lo stabilimento di produzione mangimi Emilcap Non OGM, l’esposizione dei trattori New Holland e l’officina. Un momento di scambio rilevante e di confronto fra Istituzioni.