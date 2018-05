Le relazioni pericolose tra aeroporto e mega centro commerciale: Assemblea di Legambiente a Baganzola

"Dal dubbio al sospetto -si legge in una nota- che le opere in progetto a Baganzola non siano compatibili con le normative di sicurezza dell’Enac. Legambiente (e la città) non ha ricevuto risposte alle domande pubbliche poste sul mancato rispetto dei vincoli a tutela della sicurezza dell’aeroporto derivanti dal mall in costruzione nell’area Fiere. È seguito solo un silenzio assordante, confermato dalla lettura delle dichiarazioni odierne degli esponenti di Sogeap sulla ricapitalizzazione garantita dal socio di maggioranza Meinl Bank.

Per questo Legambiente torna a parlare e lo farà in un’assemblea pubblica, dal titolo “Le relazioni pericolose tra aeroporto e mega centro commerciale. Cosa vola sulle nostre teste?” lunedì 7 maggio alle ore 21, alla sala teatro parrocchiale di Baganzola, in strada Chiesa di Baganzola, 15. Per l’occasione Legambiente presenterà il dossier realizzato su “Aeroporto e Mall, una difficile convivenza” che evidenzia l’insostenibile impatto ambientale di queste opere sotto il profilo di rumore, smog e consumo di suolo con, in più, tutti i dubbi che rimangono aperti sulla sicurezza per le persone.

Ricordiamo le due domande poste da Legambiente venti giorni fa.

La prima domanda riguarda il Mall in costruzione in zona Fiere. Alcune aree del Mall ricadono nella fascia di sicurezza dell’aeroporto? Se sì, le attività previste sono compatibili alla normativa Enac?

La seconda domanda riguarda l’ampliamento dell’aeroporto: L’ampliamento dell’aeroporto sarebbe compatibile con la presenza del Mall?

A questo punto aggiungiamo una terza domanda: Perché il Comune non ha mai aggiornato il piano di rischio aeroportuale al nuovo egolamento Enac che prescrive di evitare la realizzazione di centri commerciali in tutte le fasce di tutela?