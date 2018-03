Nasce il Tavolo provinciale permanente sulla crisi idrica

Le carenze di approvvigionamento idrico in particolari periodi dell’anno stanno sempre più interessando anche i nostri territori. Le precipitazioni cadute in modo violento e in tempi molto ristretti, a testimonianza di una variabilità idrologica quasi endemica, rischiano di non essere più sufficienti per soddisfare a pieno il fabbisogno idrico complessivo. Per quanto concerne l’utilizzo irriguo dell’acqua a sostegno indispensabile delle produzioni tipiche del nostro territorio l’anno appena trascorso ha dimostrato quanto sia necessaria un’azione concertata da parte di chi svolge gestione e governo dei flussi volta ad un utilizzo consapevole e virtuoso della risorsa disponibile. Il fabbisogno idrico, anche nella nostra provincia, è mutato. Le criticità dovute al fenomeno della siccità si fanno pressanti a tal punto che nell’estate 2017 anche la Provincia di Parma è stata tra le prime in Italia a dichiarare lo stato d’emergenza.

Gli ultimi dati sul fabbisogno minimo giornaliero di acqua pro capite si attestano complessivamente intorno ai 57 litri comprendenti i diversi utilizzi: dall’ uso alimentare a quello igienico-sanitario. Per l’OMS, al di sotto dei 50 litri pro capite, si è in presenza di manifesta sofferenza idrica. Gli Italiani ne consumano in media oltre 200 litri al giorno con variazioni notevoli da regione a regione. Per queste ragioni i soggetti che oggi sottoscrivono il Protocollo d’Intesa che attiverà il Tavolo Provinciale Permanente sulla Crisi Idrica hanno acquisito la consapevolezza delle criticità diffuse conseguenti al contesto sopra citato e la conseguente necessità di intraprendere una gestione oculata e virtuosa della risorsa idrica a beneficio della

comunità e del patrimonio agrario.

Avviato per competenza in fase emergenziale dalla Provincia di Parma di concerto con le Istituzioni Regionali, il Tavolo sarà da oggi coordinato dal Consorzio della Bonifica Parmense. Al centro del documento l’obiettivo di contribuire ad incrementare il valore sociale, ambientale ed economico del proprio territorio. Le Istituzioni coinvolte condivideranno e concerteranno tutte le esperienze maturate nei rispettivi ambiti di azione costituendo un unico “Big Data” di patrimonio informativo al fine di creare una rete che realizzi progetti concreti mirati e strategici per il futuro del territorio alla luce dei suoi nuovi fabbisogni. Il Tavolo Permanente sarà un punto d’incontro tra le politiche territoriali attuate da parte di ognuno dei singoli soggetti coinvolti che insieme individueranno le tematiche di sviluppo prioritarie.

Nel corso dell’incontro odierno, tenutosi nella sede del Consorzio della Bonifica Parmense, alla presenza di numerosi esponenti di Istituzioni, associazioni e stakeholders, i

rappresentanti degli enti sottoscrittori hanno dichiarato: “Il lavoro d’insieme è utile perché non unisce solo le professionalità riconosciute dei vari enti, ma anche i traguardi da raggiungere – dichiara il Presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli – per un lavoro di verifica e di programmazione importante. Come ente abbiamo avviato già dalla fine dell’estate scorsa questo coordinamento: lo affidiamo oggi al Consorzio di Bonifica come organismo tecnico competente in cui riponiamo massima fiducia per la verifica del fabbisogno idrico del territorio parmense e le possibili soluzioni praticabili”.

“La siccità che ha colpito i territori della nostra provincia nell’estate 2017 è stata non semplice da affrontare non solo per la disponibilità d’acqua potabile, ma anche per quella destinata all’agricoltura e all’industria – sottolinea il Presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi – . La funzione di ente coordinatore affidata al Consorzio è un onere che accogliamo con grande senso di responsabilità e impegnandoci a mettere insieme le valutazioni sulle esigenze e sui fabbisogni del nostro territorio”. “Il mio ringraziamento al Consorzio della Bonifica Parmense per aver promosso una così importante sinergia per il territorio parmense – così il Rettore dell’Università degli Studi di Parma Paolo Andrei – : fare squadra intorno alle criticità certificate da questo protocollo ci consentirà, grazie all’unione delle singole competenze, di studiare insieme le soluzioni da attuare per raggiungere gli interlocutori più adeguati”.

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO (ART. 3)

- promuovere il territorio tenendo conto delle sue peculiarità, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, dell’ambiente, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, dei diversi comparti industriali e in particolare dei settori idroesigenti;

- analisi dei fabbisogni dei territori coinvolti;

- rappresentare i fabbisogni dell’intero territorio a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali), nazionale ed europeo;

- incentivare la capacità di aggregazione e sviluppo di strategie comuni rivolte a progetti condivisi quali ad esempio: miglioramento della qualità dell’acqua, nuovi bacini di stoccaggio idrico, prevenzione e individuazione delle perdite di rete per ridurre al massimo la dispersione, l’applicazione di tecniche di risparmio irriguo specifiche per l’area e per le colture più idroesigenti, l’adozione di pratiche agronomiche in grado di limitare i consumi irrigui;

- coinvolgere i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio creando maggiori occasioni di partecipazione ai progetti europei e di acquisizione di risorse;

- organizzare e gestire al meglio il patrimonio informativo posseduto dalle diverse strutture in una logica di ottimizzazione delle risorse, evitando la duplicazione di attività che possono essere gestite in maniera coordinata tra gli Enti;- creare una collaborazione di professionalità dotate di idonea e complementare competenza tecnica,

finalizzata alla progettazione o supporto nella progettazione;

- promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione

interne ed esterne (enti di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.);

- monitoraggio, raccolta, analisi, studio e tempestiva diffusione interna delle opportunità relative a bandi ed

eventi.

Ulteriori informazioni sul sito internet dell’ente: www.bonifica.pr.it