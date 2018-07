Pozzo del Torrano: martedì l'inaugurazione dell'impianto con il presidente della Regione Bonaccini

La concreta necessità di far fronte a situazioni di crisi e stress idrici soprattutto nei mesi estivi, l’esigenza di individuare ulteriori forme e strumenti di approvvigionamento di acqua e il dovere di sostenere le colture tipiche del Parmense ha portato la Bonifica Parmense ad operare in tempi brevissimi per la riattivazione e l'ammodernamento della portata di prelievo di un pozzo quasi completamente inutilizzato dopo che un fenomeno franoso lo aveva reso impraticabile. Grazie alla collaborazione fattiva della Regione Emilia Romagna il nuovo Pozzo irriguo del Torrano sarà inaugurato martedì 17 Luglio alle ore 8:30 in Strada Principale di Beneceto angolo Via El Alamein (Loc. Beneceto, Parma). All'evento prenderanno parte: Luigi Spinazzi, Presidente Bonifica Parmense; Fabrizio Useri · Direttore Generale Bonifica Parmense; Antonio Sangiorgi · Coordinatore ANBI Emilia-Romagna; Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma; Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna.