"Reporter d’Acque 2019”: vince la scuola Riccio da Parma di Soragna

La classe 4B della Scuola materna “Riccio da Parma”, dell'Istituto Comprensivo “Giovannino Guareschi” di Soragna (provincia di Parma), vince il premio “Reporter d’Acque 2019”, concorso per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado istituito da ANBI Emilia-Romagna insieme ai Consorzi di Bonifica regionali per la sensibilizzazione e il consolidamento dell’approccio delle giovanissime generazioni ai temi “green” quali difesa dell’ambiente, salvaguardia della risorsa idrica e conoscenza delle produzioni tipiche del nostro territorio: il riconoscimento, consegnato ai piccoli reporter dal Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi insieme ai ragazzi di Radio Immaginaria e al Presidente di ANBI Francesco Vincenzi, rientra nel programma delle iniziative per la seconda giornata di Macfrut, vetrina internazionale dell’ortofrutta alla Fiera di Rimini.

Gli scolari della “Riccio da Parma” vincono con il video-progetto che racconta il ruolo fondamentale svolto dalla risorsa naturale esauribile acqua nella loro fetta di pianura Padana, focalizzando l’attenzione al contributo che, dall’antichità fino agli anni ’80, ha apportato il Canale Lupi nei delicati equilibri territoriali di Soragna. Il “corto” vede la partecipazione straordinaria del Principe Diofebo VI Meli Lupi di Soragna che, aprendo ai giovanissimi le porte della Rocca, consente loro di scoprire i segreti dell’antico Canale Lupi fondamentale, nel tempo, per l’intera economia agricola dell’area.

Anche questo progetto rientra nelle attività de “Il Consorzio per la Scuola”, proposta didattico-formativa della Bonifica Parmense in collaborazione con ANBI Emilia Romagna per l’anno scolastico 2018/2019 – indirizzata a scolari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Parma e provincia – con la finalità di sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e il valore dell’acqua. Il corto è visibile sul canale YouTube della Bonifica Parmense.