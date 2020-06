Sicurezza, il drone del Comune di Parma esamina una galleria artificiale vicino al Taro 

Michele Gadaleta responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Parma, Monteverdi Gian Paolo responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Parma e il Nucleo APR Droni del Comune di Parma hanno concretizzato una collaborazione attiva in termini di ricognizione delle infrastrutture del territorio.

In mattinata il gruppo composto da responsabili comunali e provinciali nei pressi di Solignano avvalendosi del drone del Comune di Parma ha esaminato lo stato di conservazione e di sicurezza di una galleria artificiale a ridosso del fiume Taro.

Equipaggimenti e specifiche competenze in Comune per effettuare un test di monitoraggio che si ripeterà con le medesime caratteristiche anche in luoghi del territorio difficilmente accessibili grazie all'ausilio del drone, in grado di raggiungere luoghi difficilmente accessibili e di catturare immagini delle strutture da vicino.

