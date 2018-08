Sversamento di liquidi nel canale Milanino a Coltaro: la condanna del Consorzio di Bonifica

Il Consorzio della Bonifica Parmense, attraverso Il costante monitoraggio del reticolo di canalizzazioni che si estendono in tutto il comprensorio idraulico locale gestito, ha rilevato, di concerto con il Comune di Sissa Trecasali, Arpaer e Carabinieri Forestali – a partire dalla serata di ieri (Mercoledì 8 Agosto 2018) – uno sversamento di alcuni liquidi (che presentavano evidenti chiazze oleose) che ha causato – tra gli effetti più evidenti – una morìa di pesci in un tratto del Canale Milanino nei pressi dell’abitato di Coltaro.

La Bonifica Parmense, per quanto di competenza, ha immediatamente attivato tutte le possibili azioni per mitigare le ripercussioni più negative: consentendo un deflusso progressivo delle acque a valle e rimpinguando l’invaso del canale a monte attraverso la apertura delle paratoie. “Un fatto incivile e riprovevole da approfondire ulteriormente e condannare – ha commentato il presidente del Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi –. Le ripercussioni negative possono intaccare l’irrigazione gestita dall’ente – che è tutt’ora in corso ed è vitale per le colture e l’economia del territorio – e la biodiversità che la Bonifica crea come elemento positivo dell’ambiente in cui opera”.