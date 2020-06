Tizzano: encomio per Turazza e Ruffini della Bonifica Emilia Centrale

In occasione della cerimonia di celebrazione per la festività di San Pietro, patrono del paese, il sindaco di Tizzano Val Parma Amilcare Bodria ha elargito gli attestati di Civica Benemerenza al direttore della Bonifica dell’Emilia Centrale Domenico Turazza e al dirigente Direzione Ambiente e Agroforestale Aronne Ruffini con la motivazione di essersi “pubblicamente distinti nella loro attività di difesa del suolo e tutela del

territorio con particolare merito”. Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale intende esprimere all’Amministrazione Comunale di Tizzano Val Parma e al Sindaco Amilcare Bodria il suo sentito apprezzamento per l’importante riconoscimento e la sensibilità dimostrata nella prevenzione al fenomeno del dissesto idrogeologico.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.