traversetolo golosa: mostra mercato degustazione prodotti locali di alta qualità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 17 dicembre si svolgerà a Traversetolo, negli spazi del Centro Civico "La Corte", la prima edizione di "Traversetolo Golosa", mostra mercato degustazione di prodotti locali di alta qualità. L'evento è organizzato da Comune di Traversetolo e Centro Commerciale Naturale "Botteghe e Mercanti" con la consulenza di Matteo Pessina, docente Alma e allestimento curato da Arch. Alessandra Sandrini “Archibaleni". Questo il programma della manifestazione Dalle 9:30 alle 19:30 in Sala delle Colonne: esposizione, vendita e assaggio prodotti locali di alta qualità In Sala Consiglio Comunale, alle 17:00: degustazione e racconto dei produttori coordinato da Matteo Pessina, "Calicivivi", docente Alma Costo: 10 euro (Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 dicembre contattando: cell. 366.2403592) Sarà possibile incontrare ed assaggiare i prodotti di: “Ambrosia” di Martina Maggiali miele, piccoli frutti e delizie in vaso Vigna Cunial vini e frutti biologici Az. Agr. Giaroli Stefano verdura di stagione e preparati Az. Agr. “La Guardiola” farine biologiche Guidetti Mario olio extra-vergine d’oliva Oinoe vini “La piazza dei salumi” specialità gastronomiche “Portici” pasticceria e forno Osteria “Lo Scalocchio” cucina del territorio Az. Agr. Ober Spaggiari produzione miele Caseificio “Traversetolese” Parmigiano-Reggiano “Gran Speciale” Az. Agr. “La Valle” vino, farine macinate a pietra, pane e derivati “Zecchetti” salumeria Prosciutto di Parma Italgroup Parteciperanno inoltre: Centro Studi “Valli del Termina” Académja ädla bùlla

Gallery