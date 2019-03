Un videoprogetto sul canale Lupi unisce i piccoli reporter d'acque della Riccio da Parma di Soragna alla Bonifica Parmense

Nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado durante l’anno scolastico in corso Reporter d’Acque 2018-2019 è l’iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione che l’ANBI Emilia Romagna, insieme ai Consorzi di Bonifica regionali, ha promosso per consolidare il rapporto tra giovani generazioni, ambiente, produzioni tipiche del nostro territorio.

Così, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, il Consorzio della Bonifica Parmense ha deciso di diffondere come modello universale di ricerca e conoscenza il lavoro frutto di un progetto realizzato a quattro mani con la classe 4B Riccio da Parma di Soragna dell’Istituto comprensivo Giovannino Guareschi.

Gli scolari – coordinati dalle insegnanti Patrizia, Cosetta e Antonella – hanno approfondito nel corso delle lezioni in aula il ruolo fondamentale svolto dalla risorsa naturale esauribile acqua nella loro fetta di pianura Padana e hanno per lo più focalizzato la loro attenzione al contributo che, dall’antichità fino agli anni ’80, ha portato il Canale Lupi nei delicati equilibri territoriali di Soragna. Scoprendo che questo rivolo è risultato, nel tempo, fondamentale per l’economia agricola dell’area anche per il funzionamento delle opere molitorie, per lo scolo e per garantire la presenza dell’acqua nel fossato della storica Rocca i giovani hanno effettuato alcune ricerche insieme ai tecnici/tutor del Consorzio che hanno consentito loro di apprendere via via tutti i dettagli idraulici/topografici della zona attraversata dall’antico canale.

Al termine del lavoro gli studenti guidati dall’Ufficio Stampa della Bonifica Parmense hanno scritto, di loro pugno, un copione in grado di narrare la loro storia di ricerca in modo coinvolgente e successivamente, insieme al regista-videomaker Marco Epifani, hanno realizzato una breve ma significativa docu-fiction che parteciperà al concorso regionale e che verrà trasmessa questo week

end nella rubrica agro/ambientale dell’emittente 12 TV Parma “Campi & Campanili”. Tra i protagonisti del video anche il Principe Diofebo Meli Lupi di Soragna che, aprendo ai più giovani le porte della Rocca, ha consentito ai piccoli reporter d’acque di scoprire i segreti dell’antico Canale Lupi.

Chi fosse interessato alla visione del video (oltre alla trasmissione all’interno della rubrica dell’emittente cittadina) potrà farlo consultando la Pagina Facebook e il Canale You Tube del Consorzio della Bonifica Parmense. “Un modo molto concreto di celebrare la Giornata mondiale dell’Acqua - ha commentato il presidente della Bonifica Luigi Spinazzi – comprendere il valore della risorsa già da piccoli è il modo migliore per non sprecarla da grandi”. Anche il direttore generale del Consorzio Fabrizio Useri ha rimarcato come “queste occasioni di vicendevole scambio di conoscenze siano straordinariamente importanti per far conoscere il ruolo della risorsa idrica e del Consorzio che lavora quotidianamente per governarla in modo sostenibile”.