Anziani: elenco con tutte le case di riposo a Parma e provincia

BARDI

Denominazione Presidio: VILLA MATER GRATIAE

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA MADONNINA DELLE GRAZIE 233 BIS

43032 BARDI (PR)

TEL: 0525/72267 FAX: 0525/72267

mgratiae@consorziotassano.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO VALTARO E VALCENO

Ente Titolare e Gestore: CONSORZIO DI COOPERATIVE "ROBERTO TASSANO"COOP. SOC. A.R.L

Indirizzo: VIA DE GASPERI 48/D

16030 CASARZA LIGURE (GE)

TEL: 0185/4702201 FAX: 0185/4702285

info@consorziotassano.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / COOPERATIVA SOCIALE (L. 381/91)

BEDONIA

Denominazione Presidio: CENTRO POLIFUNZIONALE - CASA DI RIPOSO

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA ROMA 64

43041 BEDONIA (PR)

TEL: 0525/825438 FAX: 0525/306203

info@valsana.org

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO VALTARO E VALCENO

Ente Titolare e Gestore: ABA ITALIA SRL

Indirizzo: VIA P. V. MANARA 5

43043 BORGO VAL DI TARO (PR)

TEL: 0525/90390 FAX: 0525/820109

info@valsana.org

Natura giuridica: PRIVATO - PROFIT / SOCIETA' PRIVATA

BUSSETO

Denominazione Presidio: CASA DI RIPOSO ALFONSO PALLAVICINO

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA XXV APRILE 6/8

43011 BUSSETO (PR)

TEL: 0524/92271 FAX: 0524/97467

info@fondazionepallavicino.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO

Indirizzo: VIA XXV APRILE 6/8

43011 BUSSETO (PR)

TEL: 0524/92271 FAX: 0524/97467

info@fondazionepallavicino.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / FONDAZIONE

COMPIANO

Denominazione Presidio: C.P. ROSSI SIDOLI

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 27

43053 COMPIANO (PR)

TEL: 0525/825116 FAX: 0525/825374

p.bianchinotti@rossisidoli.com

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO VALTARO E VALCENO

Ente Titolare e Gestore: ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI

Indirizzo: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

43053 COMPIANO (PR)

TEL: 0525/825116 FAX: 0525/825374

desantis@rossisidoli.com

Natura giuridica: PUBBLICO / A.S.P. (AZ. SERVIZI ALLA PERSONA)

FIDENZA

Denominazione Presidio: CASA ALBERGO CITTA' DI FIDENZA

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA CARDUCCI 39

43036 FIDENZA (PR)

TEL: 0524/530373 FAX: 0524/530373

pensionato@auroracoop.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: AURORA COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo: VIA VERDI 27/B

43100 PARMA (PR)

TEL: 0521/977595 FAX: 0521/290920

aurora@auroracoop.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / COOPERATIVA SOCIALE (L. 381/91)

MEDESANO

Denominazione Presidio: VILLA DI RIPOSO RAMIOLA

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA SOLFERINO 159 (RAMIOLA)

43014 MEDESANO (PR)

TEL: 0525/3242 FAX: 0525/2026

info@villaramiola.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO VALTARO E VALCENO

Ente Titolare e Gestore: VILLA DI RIPOSO RAMIOLA S.R.L.

Indirizzo: VIA SOLFERINO 71

43014 MEDESANO (PR)

TEL: 0525/3242 FAX: 0525/2026

villa.ramiola@libero.it

Natura giuridica: PRIVATO - PROFIT / SOCIETA' PRIVATA

MONTECHIARUGOLO

Denominazione Presidio: VILLA SERENA - PARROCCHIA S.G.BATTISTA

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA GARIBALDI 42 (BASILICANOVA)

43022 MONTECHIARUGOLO (PR)

TEL: 0521/683711

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO SUD EST

Ente Titolare e Gestore: PARROCCHIA S.G.BATTISTA - VILLA SERENA

Indirizzo: VIA GARIBALDI 44 (BASILICANOVA)

43022 MONTECHIARUGOLO (PR)

TEL: 0521/683711

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / ENTI RELIG.ED ECCLES.

ROCCABIANCA

Denominazione Presidio: CASA DI RIPOSO ITALO POLI

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA BATTISTI 7 (FONTANELLE)

43010 ROCCABIANCA (PR)

TEL: 0521/870142 FAX: 0521/870142

info@casariposopoli.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: CASA DI RIPOSO ITALO POLI

Indirizzo: VIA BATTISTI 7 (FONTANELLE)

43010 ROCCABIANCA (PR)

TEL: 0521/870142 FAX: 0521/870142

info@casariposopoli.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / FONDAZIONE

--------------

Denominazione Presidio: CASA PER ANZIANI DON DOMENICO GOTTOFREDI

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA OSPEDALE 4

43010 ROCCABIANCA (PR)

TEL: 0521/876139 FAX: 0521/876139

roccabianca@aspdistrettofidenza.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: ASP DISTRETTO DI FIDENZA

Indirizzo: VIA BERENINI 151

43036 FIDENZA (PR)

TEL: 0524/202711 FAX: 0524/202788

v.rigolli@aspdistrettofidenza.it

Natura giuridica: PUBBLICO / A.S.P. (AZ. SERVIZI ALLA PERSONA)

SALSOMAGGIORE TERME

Denominazione Presidio: PICCOLA COOP. SOC. A R.L. SAN FRANCESCO PENSIONATO PER ANZIANI

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA MILITE IGNOTO 5/A

43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

TEL: 0524/572065 FAX: 0524/572065

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE S. FRANCESCO

Indirizzo: VIA MILITE IGNOTO

43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

TEL: 0524/572065 FAX: 0524/572065

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / COOPERATIVA SOCIALE (L. 381/91)

--------------

Denominazione Presidio: SACRA FAMIGLIA

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIALE BOTTEGO 7

43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

TEL: 0524/577193 FAX: 0524/575428

casadiriposo@polaris.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare e Gestore: CURIA PROV PADRI FRATI MINORI CAPPUCCINI

Indirizzo: BORGO SANTA CATERINA 12

43100 PARMA (PR)

TEL: 0524/282451 FAX: 0524/281167

mc2683@mclink.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / ENTI RELIG.ED ECCLES.

SORBOLO

Denominazione Presidio: CASA DI RIPOSO MARIA CONSOLATRICE

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA RABAGLIA 32 (COENZO)

43058 SORBOLO (PR)

TEL: 0521/699120 FAX: 0521/699120

smcmilano@ismc.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI PARMA

Ente Titolare e Gestore: ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE

Indirizzo: VIA M. GIOIA 51

20100 MILANO (MI)

TEL: 02/67074315 FAX: 02/67491884

smcmilano@ismc.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / ENTI RELIG.ED ECCLES.

VARANO DE' MELEGARI

Denominazione Presidio: CASA DI RIPOSO BONZANI

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA PROVINCIALE SERRAVALLE 79

43040 VARANO DE' MELEGARI (PR)

TEL: 0525/58123 FAX: 0525/552046

casaprotettabonzani@libero.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO VALTARO E VALCENO

Ente Titolare e Gestore: COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

Indirizzo: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 14

43040 VARANO DE' MELEGARI (PR)

TEL: 0525/550561 FAX: 0525/550502

sersocia@ocmune.varano-demelegari.pr.it

Natura giuridica: PUBBLICO / COMUNE

ZIBELLO

Denominazione Presidio: C.R. SANTA LUCIA

Tipologia Attività: ANZIANI - CASA DI RIPOSO / CASA ALBERGO / ALBERGO PER ANZIANI

Indirizzo: VIA GHIARE 2 (PIEVEOTTOVILLE)

43010 ZIBELLO (PR)

TEL: 0524/95028 FAX: 0524/95877

parmaass@parmaassistenza91.191.it

Az. USL: 102 - AZ. USL DI PARMA

Distretto: DISTRETTO DI FIDENZA

Ente Titolare: C.R. SANTA LUCIA

Indirizzo: VIA GHIARE 2 - PIEVEOTTOVILLE

43010 ZIBELLO (PR)

TEL: 0524/95168 FAX: 0524/95168

parmass@parmassistenza91.191.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT / FONDAZIONE

Ente gestore: PARMA ASSISTENZA 91

Indirizzo: VIA CUFRA 13

43100 PARMA (PR)

TEL: 0521/988804 FAX: 0521/982990

parmaass@parmaassistenza91.191.it

Natura giuridica: PRIVATO - NO PROFIT (COOPERATIVA SOCIALE (L. 381/91))