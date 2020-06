Assistenza domiciliare per gli anziani: tutte le informazioni

Il Servizio è destinato ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti che hanno bisogno di interventi socio-assistenziali al domicilio per svolgere le normali attività quotidiane. L'assistenza domiciliare permette a queste persone di continuare a vivere nella propria casa ed evitare, o comunque ritardare, il ricorso a servizi socio-sanitari residenziali.

Il servizio, prestato da fornitori accreditati tramite personale qualificato, offre direttamente al domicilio dell'anziano interventi differenziati, quali:

- cura della persona (aiuto nell'alzata, igiene quotidiana, bagno, rimessa a letto, mobilizzazione) e della casa;

- fornitura pasti (consegna pasto e aiuto nell'assunzione);

- accompagnamenti e commissioni;

- attività di socializzazione



Tali interventi sono forniti esclusivamente da soggetti "accreditati", cioè legittimati all'offerta di interventi assistenziali domiciliari a seguito di una procedura tesa ad accertare il possesso di requisiti predefiniti dal Comune, a garanzia del livello di qualità



L'attivazione del servizio avviene dopo valutazione dell'assistente sociale che, dopo essersi raccordata anche con il medico di base, predispone insieme all'anziano ed alla sua famiglia il Progetto Assistenziale Individualizzato, nel quale vengono specificati gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da effettuare.

Successivamente viene emesso un titolo, denominato Buono di servizio, valido per l'attivazione dei necessari interventi, erogati dal fornitore accreditato scelto dalla famiglia.

A richiesta dell'anziano e/o della sua famiglia e con attribuzione diretta del costo al beneficiario del servizio, il fornitore accreditato deve assicurare, con personale specificatamente qualificato, i servizi di assistenza continuativa, di cura e di manutenzione della casa e di consegna spesa al domicilio.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Beneficiari del servizio sono le persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nel Comune di Parma, autorizzati dalla Struttura Operativa Anziani comunale all'acquisto di interventi presso fornitori accreditati iscritti all'Albo

Qual è la documentazione necessaria?

Autocertificazione attestante la posizione reddituale del cittadino interessato



Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Sottoscrizione del Buono di servizio

Stipula del contratto con il fornitore prescelto.

Pagamento degli oneri a proprio carico per gli interventi effettivamente ricevuti.

Al cittadino utente spettano gli oneri economici calcolati in base al "Regolamento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza dei servizi territoriali rivolti alla persona anziana" Delibera di Consiglio Comunale del 5 ottobre 1999, n. 229, con successive modifiche ed integrazioni.

Qual è la tempistica del procedimento?

A seguito della segnalazione del bisogno da parte del cittadino viene fissato entro quarantacinque giorni l'appuntamento e la realizzazione del primo colloquio. Rivestono carattere di priorità con conseguenti attivazioni di urgenza le situazioni di anziani provenienti da dimissioni ospedaliere difficili con gravi compromissioni sanitarie e livelli assistenziali complessi e gli anziani a rischio sociale e sanitario.

Il tempo massimo che intercorre dal primo colloquio all'attivazione del servizio è di 30 giorni.