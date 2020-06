Centri anziani: la mappa completa della provincia di Parma

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?



Per poter fruire del Servizio occorre essere:

- residenti nel Comune di Parma;

- persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche.



Quali oneri e costi bisogna sostenere?



L'anziano ed i suoi familiari partecipano alla copertura del costo dei servizi in base al reddito, così come previsto dal"Regolamento per il calcolo della contribuzione a carico dell'utenza dei servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana".

A chi va presentata la documentazione?



Per informazioni rivolgersi presso il Servizio Sociale Territoriale del quartiere di residenza:

- Parma Centro San Leonardo Cortile San Martino- via Verona, 36/a - tel. 0521/705820 begin_of_the_skype_highlighting 0521/705820 end_of_the_skype_highlighting

- Pablo Golese San Pancrazio Oltretorrente- via Marchesi, 37/a- tel. 0521/292360 begin_of_the_skype_highlighting 0521/292360 end_of_the_skype_highlighting

- Lubiana San Lazzaro Cittadella:



Anziani - via del Campo, 12/a - tel. 0521/462657 begin_of_the_skype_highlighting 0521/462657 end_of_the_skype_highlighting



Adulti - via L. da Vinci 32/a - tel 0521/495016

- Montanara Molinetto - via Carmignani, 9/a - tel. 0521/031250.

Struttura responsabile comune



Struttura: SETTORE WELFARE

Referente: RAFFA FLORA MARIA STEFANIA

CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale a carattere diurno, destinato ad anziani con diverso grado di non autosufficienza e ha le seguenti finalità:

1. offrire un sostegno e un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;

2. mantenere e/o recuperare abilità e competenze relative all’autonomia, alla relazione interpersonale e alla socializzazione;

3. assicurare interventi di carattere socio-assistenziale.



L'attivazione del servizio di Centro Diurno avviene dopo la valutazione da parte dell'Assistente Sociale e della Responsabile delle Attività Assistenziali del Comune, che predispongono, insieme all'anziano e alla sua famiglia, il Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere e i tempi di accoglienza nel Centro Diurno.



A chi va presentata la richiesta?



SPAZIO COLLETTIVO

Lo Spazio Collettivo è un servizio semiresidenziale a carattere diurno, destinato ad anziani con grado di non autosufficienza lieve e ha le seguenti finalità:

1. offrire un sostegno e un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;

2. favorire l’espressione delle capacità relazionali degli anziani e la loro integrazione con l’ambiente esterno;

3. assicurare interventi di carattere socio-assistenziale.



L'attivazione dello Spazio Collettivo avviene dopo la valutazione da parte dell'Assistente Sociale e della Responsabile delle Attività Assistenziali del Comune, che predispongono, insieme all'anziano e alla sua famiglia, il Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere e i tempi di accoglienza nello Spazio Collettivo.



A chi va presentata la richiesta?



