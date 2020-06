Le residenze sanitarie in provincia di Parma

In contesti in forte evoluzione come quelli seguiti dall'area è necessario evolversi ed aggiornarsi continuamente per poter progettare e gestire servizi sempre più adeguati ai bisogni sociali. Le residenze sanitare hanno come obiettivo il mantenimento delle autonomie dell’utente e la prevenzione della perdita delle capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali. É assicurata l’assistenza di medico, infermiere e fisioterapista. Questa è una tipologia di servizio "storica" per la cooperativa che fin dalla sua nascita opera in questo tipo di strutture. Numerose sono le Case Residenza che Auroradomus gestisce direttamente.

Di seguito l'elenco delle residenze sanitarie

Via IV Novembre, 21

43012 - FONTANELLATO (PR)

Piazza Athos Maestri, 5

43123 - PARMA (PR)

Via Po, 1

43125 - PARMA (PR)

Via XX Settembre, 22

43013 - LANGHIRANO (PR)

Via Berenini, 2

43039 - SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Via Montepelato Nord, 41

43022 - MONTICELLI TERME (PR)