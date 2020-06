Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali a Parma

A causa dell'emergenza coronavirus sono previste nuove regole per il ritiro della pensione: per evitare assembramenti, infatti, l'accesso agli uffici postali è scaglionato in base al cognome. Il consiglio è di Altroconsumo è di chiedere l'addebito del pensione sul conto o, in alternativa, per gli over 75 di ricevere la pensione a casa delegando i Carabinieri.

Sul sito di Poste Italiane, inoltre, è possibile cercare in modo autonomo l'ufficio postale per il pagamento della propria pensione: basta inserire l'iniziale del proprio cognome e il CAP di residenza.

Gli orari degli uffici postali a Parma

Per chi desidera recarsi fisicamente in posta, elenchiamo di seguito tutti gli uffici postali di Milano con gli orari specifici. A causa dell'emergenza da Covid-19 si consiglia di verificare puntualmente gli orari per ciascuna sede.

Poste Italiane, Via della Costituente, 2 - Telefono 0521 238854

Orari: 08:20 alle 19

Poste Italiane, Strada Macedonio Melloni, 4 - Telefono 0521 222421

Orari: dalle 8:20 alle 19

Poste Italiane, Piazzale Santa Croce, 7 - Telefono 0521 951611

Orari: dalle 8:20 alle ore 19:05

Ufficio Postale Poste Italiane, Borgo Giacomo Tommasini, 6/a - Telefono 0521 532011

Martedì dalle ore 08:20

Puntoposte TABACCHERIA n. 189, VIA VETERANI DELLO SPORT 3/F Telefono: 0521207385

Dalle 8:20 alle 19

PARMA 9, VICOLO LAGO LE ORE 1, Telefono: 0521 255654

Dalle 8:20 alle 14

PARMA SUD MONTEBELLO, STRADA PASTRENGO , Telefono: 0521 93321

Dalle 8:20 alle 19

PARMA 1, LARGO LUIGI MERCANTINI 15, Telefono: 0521 98546

Dalle 8:20 alle 14