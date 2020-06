Come scegliere o cambiare il medico di base a Parma

Chi ha attivato l'FSE può effettuare l’operazione di cambio senza rivolgersi allo Sportello. L’operazione è possibile solo quando il nuovo medico scelto: È convenzionato nell’ambito di residenza del richiedente

Ha posti disponibili

Non appartiene allo stesso gruppo/rete o associazione del medico che si vuole cambiare In tutti gli altri casi, è necessario rivolgersi alla Sportello unico. L’operazione di cambio medico può essere effettuata, oltre che dal titolare del FSE, anche per il figlio del titolare del FSE in base alle seguenti indicazioni: in età 6-14 anni con precedente pediatra (ricongiunzione familiare). In tale caso l’unico medico di famiglia proposto è quello del genitore titolare del FSE (anche in deroga al massimale). Se si desidera scegliere un medico differente da quello del genitore, è necessario presentarsi allo sportello.

in età 6-18 anni con precedente medico di famiglia. Se il medico è il medesimo del genitore titolare del FSE (ricongiunzione familiare), può essere effettuata la scelta in deroga al massimale e il nuovo medico può anche appartenere allo stesso gruppo, rete, associazione del precedente. Le richieste di cambio/revoca sono limitate ad una al giorno.