Come trovare una babysitter a Parma

Mamme e papà con lavoro full time, nonni che abitano lontano o che lavorano ancora. Spesso, nelle famiglie italiane, la figura della babysitter diventa fondamentale. Trovare una figura di fiducia, preparata, alla quale affidare i propri figli, però, non è cosa semplice. Spesso, cercare una babysitter, diventa davvero un'ardua impresa. Ecco allora qualche suggerimento per non impazzire e individuare in tempi brevi la persona giusta.

Come trovare una babysitter

La prima cosa da fare, dunque, è individuare persone preparate, che abbiamo già avuto esperienze con bambini di una determinata fascia di età. E' importante incontrarsi di persona, organizzare un colloquio a casa, descrivere dettagliatamente quali sono le mansioni da svolgere, essere chiari sin da subito sulla paga oraria, settimanale o mensile.

L'esperienza di una babysitter

Sicuramente trovare una persona con esperienza è fondamentale. Una babysitter deve sostituire la mamma nelle ore in cui non è presente, deve essere, dunque, una persona dolce, che sappia coccolare il piccolo, giocare con lui, intrattenerlo, farlo sentire al sicuro ed occuparsi di ogni aspetto riguardi la sua igiene personale e alimentazione.

Ecco di seguito un elenco di mansioni che ogni babysitter deve essere in grado di svolgere:

Fare il bagnetto, lavare le mani, i denti Essere a conoscenza di intollerante e allergie del bambino Rispettare le abitudini quotidiane del bambino (compresi i riposini) Saper cucinare, imboccare il bambino se molto piccolo Accompagnare il bambino a scuola/sport e andarlo a riprendere Saper creare giochi adatti al bimbo Vestirlo, prepararlo

E' talvolta necessario, anche, che la babysitter sia automunita se, ad esempio, sono necessari degli spostamenti non possibili a piedi.

I siti di babysitter a Parma

Ma è bene sapere che a Parma esistono dei gruppi, associazioni, community specializzati in babysitteraggio. In Rete o sui social è possibile mettersi facilmente in contatto con gruppi di babysitter esperte che possano rispondere alle esigenze di qualsiasi genitore. Ecco di seguito alcuni esempi:

Babysits, community di genitori e operatrici del settore

Sitly, sito di babysitter in tutta Italia