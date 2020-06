Corsi pre-parto: dove farli in città

L'assistenza alla gravidanza può essere erogata da una struttura pubblica o da una privata.

Il Consultorio familiare dell'AUSL è la struttura pubblica che segue le donne in gravidanza e dopo la nascita del bambino.

INCONTRO IN CONSULTORIO

Alle donne in attesa viene offerta una prima consulenza da parte dell’ostetrica del consultorio Ausl per poter scegliere il tipo di assistenza più adatta a lei; nel 1° colloquio vengono fornite informazioni:

• su come vivere i mesi che preparano alla nascita;

• a che segnali del corpo fare attenzione;

• su quali esami e controlli effettuare e a quali scadenze;

• su che tutele ti spettano sul lavoro;

• sull’importanza e la possibilità di scegliere prima del parto il pediatra di fiducia;

• su tipi di assistenza alla gravidanza personalizzata;

• sulla possibilità di partorire a domicilio.

Un ginecologo e un'ostetrica accompagneranno le donne seguite dal Consultorio con controlli clinici e con colloqui personali per accogliere al meglio il neonato.

INCONTRI INFORMATIVI IN GRAVIDANZA

Il Consultorio Familiare dell'Azienda USL - Distretto di Parma, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Parma, organizza ogni 2° giovedì del mese un incontro informativo sul "Percorso Nascita" rivolto a tutte le donne in gravidanza e alle loro famiglie con l'intento di presentare i corsi di accompagnamento alla nascita, dare informazioni utili sulle scelte da effettuare prima e dopo la nascita del proprio bambino, illustrare tutto il sistema di servizi e progetti a sostegno dei neogenitori nel pre- e nel post- parto.

Gli incontri del 2° giovedì si svolgono in Largo Natale Palli, 1 (di fianco al DUC - tra i viali Fratti e Mentana) - Parma - PR. L’ingresso agli incontri è gratuito e non è necessaria l'iscrizione.

Per informazioni sugli incontri, rivolgersi al Consultorio Familiare c/o Casa della Salute/Parma Tel. 0521.396607.

CORSI PREPARTO

Durante la prima gravidanza quasi tutte le future mamme sono piene di dubbi. Per cercare di risolverne almeno qualcuno, può essere molto utile frequentare un corso di accompagnamento alla nascita che può aiutare le donne in attesa a chiarire le tante domande sulla gravidanza, il travaglio ed il parto e a prepararle ad affrontare la nascita del loro primo figlio nel modo migliore.

Inoltre, frequentandolo, si ha la possibilità di entrare in contatto con persone esperte che possono accompagnare e sostenere la mamma alla scoparta delle modalità più adatte per accogliere il figlio/a che sta arrivando; inoltre possono fornire informazioni sull'assistenza offerta dai servizi, mettendo a disposizione tutte le competenze del personale specializzato per seguire la donna nel modo migliore.

E' possibile effettuare le iscrizioni ai corsi di accompagnamento alla nascita direttamente durante gli incontri informativi descritti sopra.

GRAVIDANZA E OSPEDALE

L'Ospedale Maggiore di Parma prende in carico:

- le donne con gravidanza ad alto rischio

- le donne con gravidanza a termine che desiderano partorire al Maggiore

Presso l'Ospedale Maggiore è inoltre attiva la modalità di travaglio di parto con controllo del dolore in analgesia

Ogni 15 giorni è proposto un incontro alle donne in gravidanza e ai loro familiari per illustrare, anche in modo interattivo avvalendosi di alcuni video, gli aspetti clinici, organizzativi dell’analgesia peridurale durante il travaglio di parto. L’incontro prepara alla visita anestesiologica. Nel corso dell’incontro vengono consegnati un pieghevole informativo ed un questionario anamnestico da compilare prima di presentarsi alla visita anestesiologica.

La visita potrà essere prenotata solo attraverso il numero verde 800 629 444 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 ed il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con impegnativa del medico curante. La visita anestesiologica non potrà essere eseguita senza la partecipazione al colloquio informativo collettivo.

Tutti gli incontri, della durata di circa due ore, si svolgeranno nella sala congressi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con inizio alle ore 15.00. Vedi il calendario 2019

