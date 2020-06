Elenco delle sale per feste dei bambini in città

Ecco un elenco di locali dove poter festeggiare il compleanno dei vostri figli o, in alternativa, organizzare una festa, di compleanno o di altro genere, per bambini nella città di Parma. Di seguito il nome del locale e le informazioni per raggiungerlo e mettersi in contatto. Cliccando sul nome del locale sarete indirizzati ad una pagina con tutte le informazioni riguardo la struttura, i suoi servizi, preventivi di prezzo e recensioni degli utenti.



Divertilandia, Indirizzo: Via Michelangelo Anselmi, 14, 43126 Parma PR

Pianeta Verde, Via Trieste, 102,b, 43122 Parma PR, Telefono: 329 720 9008

Il club dell'orsetto lavatore, Via Orazio Quinto Flacco, 44/A, 43100 Parma PR Telefono: 0521 488102

L'albero all'In Giù, Via Pietro Cardani, 19, 43124 Parma PR Telefono: 333 988 9785

Il giardino delle birbe, Via Veroni, 37, 43122 Parma PR Telefono: 333 526 8684

Sala riunioni, messa a disposizione dal Comune di Parma