Come e dove richiedere un mutuo per gli under 30 a Parma

Il mondo del lavoro di oggi è molto più difficile rispetto al passato, ed è soprattutto per questo che molti giovani decidono di restare a casa dei propri genitori o di andare in affitto. Esiste, però, il mutuo under 30, un mutuo agevolato pensato per i giovani offerto da molte banche che prevede diverse agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Le agevolazioni

Per l'acquisto della prima casa, si possono ottenere queste agevolazioni fiscali:

l'applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%;

l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

se la vendita è soggetta a Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.

Per ottenere questa agevolazioni, comunque, bisogna rispondere a una serie di requisiti: risiedere nel comune in cui è sito l’immobile; ci si impegna a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto; svolgere la propria attività in quel comune.

Mutuo under 30

Se si decide si attivare un mutuo agevolato, prima di tutto bisogna scegliere la banca a cui rivolgersi, poi compilare la domanda di finanziamento fornendo diverse informazioni:

dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;

residenza ;

attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;

composizione del nucleo familiare;

persone a carico;

occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;

anzianità di servizio o di lavoro autonomo;

settore lavorativo/produttivo;

se lavoratore dipendente: l'indicazione del datore di lavoro;

qualifica;

reddito netto mensile;

reddito netto annuale;

descrizione dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze (superficie totale, coperta e scoperta, fronti stradali, numero piani, anno di costruzione);

valore della costruzione;

dichiarazione di non avere debiti o di averne (in quest'ultimo caso occorre precisare l'importo e l'identità dei creditori).

Dopo aver consegnato la domanda, l'istituto di credito esprime un primo parere di fattibilità. Se questo risulta positivo, poi, si passa alla richiesta della documentazione.

Documenti

Ecco i documenti da presentare per poter richiedere il mutuo:

certificato di nascita ;

certificato di stato civile o estratto dell'atto di matrimonio completo di tutte le annotazioni (l'estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi);

nell'ipotesi di persone divorziate o separate legalmente, presentare copia della sentenza del tribunale;

copia della "promessa di vendita" o "compromesso";

planimetria, con l'indicazione delle proprietà confinanti sia dell'immobile sia delle eventuali pertinenze (cantina, solaio, box);

copia del certificato di abitabilità;

copia dell'ultimo atto di acquisto dell'immobile;

se l'immobile è pervenuto per successione occorre presentare il mod. 240 o il mod. 4 dell'ufficio successioni.

Nel dettaglio, poi, i lavoratori dipendenti devono presentare:

dichiarazione del datore di lavoro dell'anzianità di servizio del dipendente;

originale dell'ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello CU (in alternativa copia del mod. 730 o "Unico").

I lavoratori autonomi o liberi professionisti devono presentare:

copie del modello "Unico" (ex. Modello 740);

estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.AA.);

se professionista, attestato di iscrizione all'Albo professionale cui appartiene.

Come e dove richiedere un mutuo under 30 anni a Parma

Credem

Unicredit