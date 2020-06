Comunità di recupero a Parma: indirizzi e numeri utili

Quando parliamo di comunità di recupero assistite ci riferiamo a tutte quelle strutture, pubbliche o private che siano, che hanno come scopo di combattere l'emarginazione dovuta a diverse motivazioni: disturbi psichici, salute mentale, tossicodipendenza o qualunque altra forma di dipendenza possa creare un disturbo di socialità.

Da non sottovalutare anche l'attività dei SER.T, ossia i servizi per le tossicodipendenze. Si tratta di strutture del servizio sanitario nazionale dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso ed alla dipendenza di sostanze psicoattive come droghe o comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico.

Comunità di recupero

Il Gabbiano

Narconon

L'Airone

Betania

Per maggiori informazioni, consultate il link relativo al SER.T