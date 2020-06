Consultori: indirizzi e orari a Parma

I Consultori Familiari sono strutture nate per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nei Consultori diversi professionisti sanitari - psicologi, assistenti sanitari, ostetriche, ginecologi - collaborano tra loro per assicurarti un servizio mirato e efficace.

L'accesso al consultorio è libero, non è infatti necessaria la prescrizione del proprio medico e il personale presente è a disposizione per dare il necessario supporto e indirizzare verso i servizi più idonei.

Il consultorio familiare di norma non risponde alle richieste d’urgenza per le quali invia ai servizi appositamente predisposti. Le visite e gli esami specialistici si effettuano su prenotazione in base alle disponibilità esistenti e al problema presentato. Alcune prestazioni offerte dal consultorio prevedono una compartecipazione alla spesa, cioè il pagamento del ticket.

È garantita la possibilità di scegliere il professionista da cui essere seguiti e la continuità degli interventi, compatibilmente con i relativi tempi di attesa e la disponibilità di visite con quell’operatore. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale. Le informazioni e i documenti sanitari possono essere forniti soltanto all’utente o a persone da lui autorizzate con delega scritta. L’organizzazione degli spazi e l’attenzione degli operatori sono rivolti a rendere il momento della prestazione esclusivo, rispettoso e protetto da interferenze.



I consultori del Distetto di Parma sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per appuntamenti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.



Scarica la guida ai servizi dei Consultori familiari del Distretto di Parma





CONSULTORI FAMILIARI

Consultori familiari pubblici

E' importante incontrare al più presto l'ostetrica del Consultorio o dell'Ospedale per poter decidere l'assistenza più adatta per la gravidanza.

DOVE ANDARE:

Spazio donne immigrate, Via Leonardo da Vinci, 32/b - Tel. 0521 396028. Lo spazio è aperto tutti i mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ad accesso libero.

Consultorio Casa della Salute Parma Centro - Largo Natale Palli, 1 (di fianco al DUC - tra i viali Fratti e Mentana).

Tel. 0521.396607. Orari di apertura della segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per prenotare appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Consultorio Familiare Lubiana - via L. Da Vinci, 32/B -

Tel. 0521/396028.

Orari di apertura della segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per prenotare appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Consultorio di Colorno - Via Sour Maria, 3 - Tel. 0521 316705. Apertura al pubblico: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, escluso il primo lunedì del mese, martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

Consultorio di Sorbolo - Via Del Donatore, 2 - Tel. 0521 690623. Orari informazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Centro Screening Vasari - Via Vasari, 13/a (parcheggio gratuito nei pressi della struttura Autobus n. 20) - Tel. 0521 396242, Fax: 0521 396472, email: colloutero@ausl.pr.it;

Spazio giovani (Consultorio rivolto ai giovani fino ai 21 anni) - Via Melloni, 1/B, Tel. 0521 393337/393336. Orari: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Si riceve senza appuntamento.