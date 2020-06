InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Parma

Il Centro Giovani Federale è costituito da una sala polifunzionale, un bar, un campo da calcio a 5 in sintetico, un campo da calcio a 7 in erba ed un campo da beach volley, il tutto inserito nella bellissima cornice verde del parco Aldo Monardi.

Due sono gli indirizzi che caratterizzano il Centro: uno è lo sport, con un’offerta di spazi, attrezzature, attività ed eventi legati alla promozione del benessere e della socializzazione; l’altro è la sensibilizzazione in merito a tematiche legate ai diritti umani mediante attività artistiche, creativo-espressive, di approfondimento.

A chi si rivolge: Le attività del centro sono destinate prevalentemente a ragazze e ragazzi dai 13 ai 21 anni, ma sono previste anche iniziative ed eventi rivolti ai giovani fino a 35 anni, anche grazie alle associazioni partners che promuovono corsi e incontri in fascia serale e nei weekend.

Cosa puoi trovare: Il centro offre tante opportunità sempre diverse: calcetto maschile e femminile, beach volley, tornei ed eventi sportivi, laboratori creativi, corsi ed eventi, uscite, uno spazio studio pomeridiano e tanto altro, tenendo conto degli ampi spazi verdi per divertirsi, muoversi o semplicemente passare pomeriggi e serate in pieno relax.

Gli impianti sportivi

Al Centro Giovani Federale chiunque può prenotare, a pagamento, gli impianti sportivi: un campo da calcio a 5 con superficie in sintetico, un campo da calcio a 7 in erba e un campo da beach volley, con spogliatoi annessi. Gli impianti sono sia prenotabili che utilizzabili negli orari di apertura del centro. Il centro giovani è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 con la presenza di un’equipe educativa. Nelle sere e nei fine settimana gli spazi sono prenotabili per compleanni, feste ed eventi. Per informazioni rivolgersi al numero: 342-0375880. In occasione di uscite e durante il periodo estivo gli orari e i giorni di apertura possono variare.

CENTRO GIOVANI FEDERALE

Via 24 maggio, 15 - Parma (laterale via Emilia Est, quartiere San Lazzaro)

Cell. 342 0375880

federale@auroradomus.it

Facebook: https://www.facebook.com/CentrogiovaniFederale/

Sede distaccata: Strada Macedonio Melloni, 1

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orario: