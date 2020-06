Servizio civile a Parma: tutte le informazioni utili

I progetti di servizio civile sono riservati ai ragazzi e alle ragazze che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° ( 28 anni e 364 giorni).

Il servizio civile dura 12 mesi, impegna circa 25 ore la settimana, è un’importante occasione di crescita formativa, professionale e di educazione alla cittadinanza attiva, ti riconosce un contributo mensile pari a €439,50, un accompagnamento formativo costante e un attestato finale.

COME PARTECIPARE

Da quest’anno l’unica modalità di presentazione della domanda è online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) che consente di compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone. Si raggiunge la piattaforma DOL collegandosi a https://domandaonline.serviziocivile.it (GUIDA alla compilazione), tramite l’identità digitale di cui il candidato deve essere già in possesso.

I giovani interessati devono richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

NOTA BENE

l Comune di Parma ha attivato, in collaborazione con Lepida ScpA, due sportelli sul territorio presso il DUC in L.go Torello de Strada 11A e presso lo sportello “Punto Servizi Digitale” della Biblioteca Civica in Vicolo S. Maria, 5 per le operazioni di identificazione. I cittadini devono presentarsi allo sportello per l'attivazione delle credenziali SPID solo dopo aver fatto la procedura di registrazione online sul sito “https://id.lepida.it”. I cittadini che dovessero presentarsi allo sportello saranno invitati a tornare solo dopo aver effettuato la registrazione online. Non è possibile effettuare l'intera operazione di registrazione e attivazione a sportello.

Sia i candidati che l’ente titolare del progetto, hanno la possibilità in qualunque momento, di verificare il numero delle domande pervenute.

Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL

PER INFORMAZIONI sui progetti del Comune di Parma:

Centro per le Famiglie Via Marchesi 37/a – Parma - 0521-031070 serviziocivile@comune.parma.it APERTURA ufficio del Servizio Civile: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9-13; giovedì e lunedì 9 – 13 e 15 - 17.