Che cos’è la visura camerale

La visura camerale ordinaria è un documento redatto dalla Camera di Commercio che riporta le informazioni giuridiche ed economiche relative ad un’impresa italiana, iscritta al Registro delle Imprese. Le visure camerali contengono le principali informazioni legali, economiche e amministrative relative alle aziende iscritte presso il Registro delle Imprese.

Il documento ha una validità di sei mesi a partire dalla data di rilascio.

All’interno della visura sono contenuti:

- i dati anagrafici dei soci,

- l’indirizzo della sede legale,

- la data di costituzione dell’azienda,

- il codice REA,

- lo stato dell’attività,

- l’email certificata,

- il codice fiscale,

- il numero di dipendenti nell’anno in corso,

- i dati relativi al capitale sociale,

- le partecipazione alla società,

- le certificazioni di qualità,

- la partita IVA.

A COSA SERVE

Avere accesso alla visura camerale garantisce ai cittadini e alle aziende di ottenere informazioni utili per verificare l’esistenza di un’impresa e valutarne la solidità. Conoscere aspetti quali la composizione societaria di un’azienda, gli amministratori e le cariche permette di sapere con anticipo i futuri business partner. Inoltre le indicazioni relative al capitale, agli eventuali trasferimenti d’azienda, alle fusioni o scissioni favoriscono la comprensione delle strategie economiche effettuate da un' impresa. Questo aiuta a ponderare con maggiore attenzione le proprie scelte di collaborazione, investimento o acquisto anche da un punto di vista degli eventuali rischi.

Le informazioni contenute nelle visure camerali vengono aggiornate quotidianamente a cura delle Camere di Commercio competenti situate nelle diverse regioni. In ogni visura camerale viene sempre indicata sia la data di estrazione sia la data di aggiornamento degli archivi. Per richiedere una visura camerale è necessario essere in possesso della denominazione e del codice fiscale dell’impresa, nel caso delle imprese individuali, oppure della partita IVA per le società di capitali.

VISURA CAMERALE STORICA: COS'E', A COSA SERVE

La visura camerale storica è un documento digitale che riassume tutti i dati dell’impresa a partire dalla sua nascita. Rispetto alla visura ordinaria aggiunge la storia delle modifiche avvenute dalla prima costituzione al momento in cui è stata richiesta la visura.

Contiene le modifiche aziendali avvenute nel tempo e tutte le informazioni dalla data della sua nascita come le modifiche dell’assetto societario, il cambio di sede legale, la vendita di quote societarie ed è quindi un’integrazione della visura camerale ordinaria, indicata per chi desidera avere un quadro completo dell’azienda. All’interno della visura sono contenuti:

- i dati anagrafici dei soci,

- l’indirizzo della sede legale,

- la data di costituzione dell’azienda,

- il codice REA,

- lo stato dell’attività,

- l’email certificata,

- il codice fiscale,

- il numero di dipendenti nell’anno in corso,

- i dati relativi al capitale sociale,

- le partecipazione alla società,

- le certificazioni di qualità,

- la partita IVA.

- storia delle modifiche subite dalla società a partire dalla sua costituzione.

VISURE ONLINE

L'ordine delle visure ordinarie e delle visure storiche su iCRIBIS viene evaso in differita. Per farlo, consigliamo di seguire la seguente procedura:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1 Seleziona il numero e la tipologia di visura

2 Vai al carrello ed effettua il pagamento

3 Scrivi a servizio clienti

4 Ricevi la visura via mail entro 1 giorno