Come aprire un b&b a Parma

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B & B) deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica (Sezione A) che viene compilata in regime di autocertificazione.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Soggettivi:

- morali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia) e all'art. 92 del T.U.L.P.S.;

- obbligo della residenza anagrafica nell'abitazione dove viene esercitata l'attività . (La residenza deve coincidere con la dimora abituale cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile).

Oggettivi :

- l'immobile deve essere classificato urbanisticamente come residenziale e deve essere in regola con tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza previste per le civili abitazioni, nonchè possedere le caratteristiche minime di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti d'esercizio per l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione).

Modulistica

Modello di Segnalazione Certificata. (190 KiB)

La Segnalazione Certificata di inizio attività deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo.

Qual è la documentazione necessaria?

1 ) Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario

da presentare qualora il modello non sia firmato digitalmente

2 ) Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario

per cittadini extracomunitari e anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico

3 ) Procura speciale

per le pratiche presentate online da un soggetto intermediario

Scarica .pdf

1 ) Planimetria dell'abitazione (anche non sottoscritta da un tecnico) aggiornata con le eventuali modifiche apportate con l'indicazione dell'uso dei locali in cui sono evidenziate le stanze, i posti letto e i servizi igienici destinati all'accoglienza

2 ) Quietanza di versamento diritti di segreteria

Modalità di presentazione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / Comunicazione, compilata sull'apposito modulo prelevabile presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A - o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it, può essere:

- compilata on-line accedendo al sito www.servizi.comune.parma.it;

- firmata digitalmente (allegati compresi) ed inviata all’account del Comune di Parma suap@pec.comune.parma.it utilizzando il proprio indirizzo o dell'intermediario di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le mail che arrivano da un indirizzo di posta elettronica non certificata, vengono eliminate dal sistema.

Qual è la tempistica del procedimento?

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Diritti di Segreteria dovuti per SCIA:

- Euro 30,00 in caso di presentazione tramite piattaforma online

- Euro 45,00 in caso di presentazione tramite PEC a suap@pec.comune.parma.it

Diritti di Segreteria dovuti per SCIA UNICA:

- Euro 40,00 in caso di presentazione tramite piattaforma online

- Euro 60,00 in caso di presentazione tramite PEC a suap@pec.comune.parma.it

Diritti di Segreteria dovuti per SCIA CONDIZIONATA:

- Euro 50,00 in caso di presentazione tramite piattaforma online

- Euro 75,00 in caso di presentazione tramite PEC a suap@pec.comune.parma.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Modalità di versamento dei Diritti di Segreteria:

- bonifico sul c.c.p. n. IBAN IT-58-N-07601-12700-001041902626 (indicando nella causale COM – Intestatario della pratica – Diritti di segreteria)

- direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane

- presso le casse automatiche presenti presso il DUC, in Largo Torello De Strada 11/a Piano -1