La Camera di Commercio a Parma: tutte le informazioni

Nella sede istituzionale della Camera di commercio sono collocati tutti gli uffici dell'ente e la maggior parte delle sale che costituiscono il Centro congressi. Il palazzo si trova nel centro storico della città ed è facilmente raggiungibile con tutte le tipologie di mezzi.

Arrivando in auto: (alla autostrada A1): uscita "Parma", poi proseguire seguendo le indicazioni per il centro (distanza cr. 3 km.). A poche centiinaia di metri dalla sede si trovano i parcheggi "Toschi" (Viale Toschi 2 - tel 0521 235953), "Duc" (Largo Torello de Strada 11 - tel 0521030562) e "Dus" (Viale Mentana 99/a - tel 0521706370). Per chi arriva a Parma in auto, e non conosce la viabilità cittadina, è possibile utilizzare il parcheggio scambiatore nord San Leonardo collocato appena fuori dal casello autostradale. Il servizio sosta è gratuito e affiancato da bus navetta per il centro storico.

Arrivando in treno: di fronte al piazzale della stazione ferroviaria si trova Via Verdi. La Camera di commercio si trova al termine di questa strada (distanza: 500 mt.)

Arrivando in aereo: se arrivate all'aeroporto di Parma "G. Verdi", occorre prendere un taxi (distanza: cr. 3,5 km.)

Sede istituzionale

Via Verdi, 2 - 43121 Parma

Centralino +39 333 7885681 - centralino.cciaaparma@pr.camcom.it

Attenzione: in considerazione dell'emergenza epidemiologica le linee telefoniche del centralino della Camera di commercio di Parma sono state ridotte. In caso non si riesca a prendere la linea, è possibile inviare email a centralino.cciaaparma@pr.camcom.it, indicando nome, numero di telefono e motivo della chiamata. Sarete richiamati al più presto

Fax 0521/282168

e mail istituzionale segretario.generale@pr.camcom.it

e mail posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pr.legalmail.camcom.it

presso FIERE DI PARMA

padiglione n°8 - Via Fortunato Rizzi, 67/a - 43126 Parma

e-mail prezzi@pr.camcom.it - http://www.borsamerci.pr.it/

Le Commissioni opererano in webconference via Skype e la rilevazione dei prezzi è regolare. E' chiusa la sala di contrattazione presso Fiere di Parma.