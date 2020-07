Per ottenere il riconoscimento delle disabilità civili e dell'handicap la persona disabile (o il suo rappresentante legale) deve presentare domanda all'Inps, non più all'Ausl.

Come richiedere la 104 a Parma

La legge 5 febbraio, n.104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, nasce per tutelare i diritti delle persone con disabilità. Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovranno essere inoltrate all'Inps, esclusivamente per via telematica oppure tramite il Contact Center INPS di Parma (803164).

La domanda deve essere accompagnata dalla relativa certificazione medica, anch’essa prodotta telematicamente e può essere redatta solo da un medico in possesso di apposito codice di accesso (PIN). Tale codice PIN deve essere richiesto dal medico all’INPS (in qualunque sede/agenzia INPS), che lo rilascerà solo dopo aver accertata l’iscrizione dello stesso medico all’ordine dei medici.

Il riconoscimento dell'invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni, ad esempio: l’erogazione dell’assegno di accompagnamento; l’indennità di frequenza per minori che frequentino la scuola; l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro; l’erogazione di presidi ed ausili sanitari (protesi, ossigeno, presidi per l'incontinenza, etc); punteggio per l’assegnazione di case popolari; assegno di invalidità o pensione di inabilità, ecc.

Dopo aver presentato la domanda all'Inps la persona interessata dovrà portare la documentazione sanitaria in proprio possesso al Servizio medicina legale dell'Ausl (come previsto da DGR 1016/2008), personalmente o tramite i Patronati.

Se viene accertata la condizione di handicap grave è possibile usufruire di: