Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

L’orientamento è uno dei fattori strategici per uno sviluppo inclusivo: l’educazione alla scelta, la conoscenza delle proprie vocazioni, delle opportunità lavorative del proprio territorio e delle nuove professioni sono fondamentali per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale.

La Regione ha scelto di investire in un’azione di sistema, finanziata con risorse del Fondo sociale europeo, per fornire ai giovani orientamento e supporto per affrontare il loro percorso formativo e il passaggio al mondo del lavoro.

L’intervento prevede presidi territoriali con sedi dislocate in ogni provincia e una serie di appuntamenti e opportunità per sostenere i giovani nelle loro scelte: percorsi di accompagnamento e laboratori orientativi, individuali o di gruppo, con una particolare attenzione al contrasto agli stereotipi di genere, per promuovere l’accesso delle ragazze alle discipline tecnico-scientifiche.

Gli sportelli e le iniziative sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e, in generale, a tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

I servizi sono rivolti anche ai docenti, per supportarli nell’orientamento degli allievi, e alle famiglie, per sostenerle nei momenti in cui devono affrontare scelte sui percorsi di studio dei figli.

Gli sportelli territoriali e la programmazione delle opportunità sono gestiti in collaborazione da province, comuni, scuole, enti di formazione professionale, enti locali, università, fondazioni ITS e istituti di ricerca.

ORIENTAMENTE è lo sportello di orientamento territoriale, diffuso su tutto il territorio provinciale: è un luogo in cui gli studenti e le studentesse, le famiglie e gli insegnanti possono ricevere una consulenza gratuita da esperti di orientamento e dove sono programmate iniziative finalizzate a contrastare gli stereotipi che vedono le ragazze scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEAM. È anche una piattaforma online che consente ai ragazzi e alle famiglie di cercare le informazioni legate al sistema d’istruzione formazione, università e lavoro e di essere aggiornati sulle iniziative del progetto.

ORIENTAMENTE ha una funzione di monitoraggio per valutare l’abbandono scolastico e verificare gli impatti che le iniziative di orientamento avranno sulla tenuta delle scelte scolastiche e formative dei giovani.

Giorni e orari di apertura al pubblico

Aperto su appuntamento.

Studenti e famiglie saranno accolti anche in altri comuni del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contatti

Telefono 0521 218554

Mail orientamente@comune.parma.it

Sito web orientamente.info