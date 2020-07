Contributi per i libri di testo: ecco come richiederli

E' stato pubblicato il bando in merito alla concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie del 1° e 2° grado. Le famiglie e/o gli studenti dovranno fare domanda on-line sulla piattaforma regionale ER-GO, accedendo all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it. dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 (entro le ore 18.00). Si invitano pertanto le famiglie a visionare il Bando completo (in allegato) per conoscere la procedura e verificare i documenti necessari per la presentazione della domanda.

Per informazioni contattare:

il Contact Center del Comune di Parma

tel. 0521 4 0521 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30, orario continuato, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

CHE COS'È

Un contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna tramite il Comune di residenza per il rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo. Accedono al contributo i nuclei familiari aventi un certificato ISEE inferiore ad un limite annualmente comunicato dalla Regione.

RIVOLTO A

Per gli studenti residenti nella Regione Emilia-Romagna delle scuole secondarie di I e II grado.

Possono presentare domanda anche gli studenti residenti altre Regioni e frequentanti scuole dell'Emilia Romagna, che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

DOVE ANDARE

La domanda deve essere presentata esclusivamente online collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/.