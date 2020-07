Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

L’Ateneo ha stabilito un sistema di tassazione con carattere di proporzionalità, strutturato in base ai seguenti parametri:

CONDIZIONE ECONOMICA DI APPARTENENZA: determinata esclusivamente dal valore ISEE;

MERITO: si considerano solo i CFU maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10/08/2019 (almeno 10 CFU per iscrizione al 2 anno; almeno 25 CFU per anni successivi al secondo);

ANZIANITA' DI ISCRIZIONE: si conteggiano gli anni di iscrizione all’Università degli studi di Parma (i passaggi di corso non azzerano l’anzianità);

Il contributo universitario personalizzato varia in base all’Ambito Scientifico Disciplinare del corso.

Per informazioni rivolgersi alla Unità Organizzativa - Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco

Piazzale S. Francesco, 3 - Tel. 0521-904090 - sertasse@unipr.it

Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13

Importi delle tasse

L’importo annuale di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma è composto da:

Tassa Regionale 140 euro

140 euro Bollo virtuale 16 euro

16 euro Contributo universitario onnicomprensivocalcolato in modo personalizzato e proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente). Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell’Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti e trasferiti da altri Atenei) che vogliono richiedere una riduzione sull’importo di tasse e contributi universitari, devono compilare la domanda sul sito di ER-GO www.er-go.it improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019, ore 18. Non si accettano domande oltre il termine. Chi non presenterà domanda di riduzione sarà tenuto al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il proprio Ambito e la propria condizione di merito e anzianità.

Simulatore importi tasse

Per simulare l’importo puoi utilizzare l’apposita funzione al seguente link:

https://www.idem.unipr.it/start/simulatasse_1920

Graduatorie riduzione per merito

Sono pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori della riduzione per merito del contributo universitario personalizzato a.a. 2019/20 per studenti iscritti a tempo pieno dal secondo anno ed entro la durata legale del corso dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per verificare requisiti e modalità di assegnazione consulta il Manifesto degli Studi a.a. 2019/20.

Le riduzioni da assegnare sono 1800 ammontanti ai seguenti importi: 900 fino ad € 300 e 900 fino ad € 150. Clicca qui per vedere il numero delle riduzioni suddivise per corso di laurea.

La riduzione è disposta d’ufficio fino a concorrenza dell’importo totale del contributo universitario personalizzato a.a. 2019/20 dovuto e/o versato dallo studente.

Per visualizzare le graduatorie definitive dei beneficiari clicca di seguito:

Graduatorie dei vincitori della riduzione per merito del contributo universitario personalizzato a.a. 2019/20

Graduatorie approvate con DRD n. 653/2020 prot. n. 55347 del 04/03/2020.

Modalità e scadenza pagamenti - Matricole

Prima rata:

si paga entro i termini indicati per l’immatricolazione nell’apposita sezione del presente Manifesto degli Studi: € 156 (tassa regionale e bollo virtuale)

b) seconda rata:

si paga entro il 15 novembre 2019: 50% contributo universitario personalizzato.

Per il calcolo del contributo universitario personalizzato, lo studente è tenuto a compilare la domanda ISEE sul sito di ER.GO entro il 31 ottobre 2019 h. 18:00. Dopo 24 ore dalla compilazione lo studente può stampare il bollettino calcolato in base all’ISEE.

Lo studente che non si avvale della compilazione della domanda ISEE potrà invece scaricare il bollettino a partire dal 31 ottobre 2019.

Il bollettino è scaricabile collegandosi al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì dovrà cliccare alla voce Servizi>Servizi on line>Servizi di segreteria, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina a lui riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Lo studente che compila la domanda ISEE autocertificando un numero di protocollo provvisorio dovrà pagare il 50% del contributo universitario personalizzato massimo; quindi a seguito della trasmissione da parte di INPS dei dati ISEE definitivi l’importo sarà successivamente ridefinito.

Non si accettano in nessun caso domande di calcolo del contributo universitario personalizzato in base all’ISEE oltre il termine improrogabile del 31 ottobre 2019 h. 18:00.

c) terza rata:

si paga entro il 30 giugno 2020: 50% contributo universitario personalizzato.

A partire dall’inizio di aprile, lo studente può stampare il bollettino collegandosi al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì dovrà cliccare alla voce Servizi>Servizi on line>Servizi di segreteria, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina a lui riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Modalità di pagamento:

I pagamenti suddetti fino al 2 settembre 2019 si effettueranno unicamente utilizzando, presso qualsiasi filiale bancaria, il MAV.

A partire dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 il pagamento della contribuzione universitaria potrà essere fatto anche utilizzando il sistema pagoPA (IUV) che è un sistema di pagamento elettronico alla pubblica amministrazione.

Dal 1 gennaio 2020 il sistema pagoPA (IUV) sarà l’unica modalità di pagamento.

Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.

Pagamento tramite MAV:

pagare on line con carta di credito;

pagare di persona: stampare l'avviso di pagamento da presentare presso qualsiasi filiale bancaria

Pagamento tramite pagoPA (IUV):

pagare on line: carta di credito; conto corrente.

pagare di persona: stampa l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli istituti autorizzati.

Per ulteriori informazioni sul sistema di pagamento pagoPA (IUV) è possibile consultare la seguente pagina web: https://www.unipr.it/pagoPA.

Nota per borsisti in corso: l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi (escluso fuori corso) pagano la tassa ridotta (tassa regionale e bollo virtuale) a condizione che abbiano già compilato la domanda di borsa di studio sul sito di ERGO.

ATTENZIONE : Per l’Ateneo fa fede la data di effettivo incasso presso il proprio Ente Tesoriere. Si rende noto che l’ordine di pagamento eseguito il giorno della scadenza potrebbe comportare l’attribuzione del contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini per ritardato pagamento se l’effettiva operazione di versamento viene fatto dalla banca in data successiva alla scadenza. Per tutti i pagamenti si devono sempre verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il relativo servizio, infatti le banche eseguono i pagamenti in determinati orari di servizio ed eventuali operazioni fatte dall’utente oltre gli orari stabiliti vengono prese in carico dalla banca e contabilizzate il primo giorno lavorativo seguente.

Il pagamento sarà registrato automaticamente dal nostro sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti indicativamente entro i 10 giorni successivi alla data di effettivo versamento.

Rateizzazione:

La seconda rata e la terza rata, se di importo pari o superiore a € 600, possono essere rateizzate, a richiesta dello studente, in due quote di pari importo con le seguenti scadenze:

seconda rata: 15 novembre 2019 e 17 dicembre 2019

terza rata: 30 giugno 2020 e 15 luglio 2020.

La richiesta si presenta on line dal 9 ottobre 2019 ed improrogabilmente entro il 14 novembre 2019 collegandosi al sito web di Ateneo www.unipr.itcliccando alla voce Servizi>Servizi di segreteria on line, autenticandosi e quindi accedendo al menu SEGRETERIA> pagamenti. La richieste è unica e vale per la seconda e terza rata; non saranno possibili richieste successive solo per la terza rata.

Non possono presentare richiesta gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi.

La rateizzazione è revocata in caso di cessazione della carriera per rinuncia agli studi, trasferimento, laurea e lo studente può ottenere il provvedimento di chiusura carriera solo previo versamento dell’intero importo della rata.

Contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini

Ogni pagamento successivo alle scadenze indicate comporta l’attribuzione di un contributo aggiuntivo pari a € 50 ed il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione.

Domanda per contributo universitario personalizzato

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell’Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti e in trasferimento da altri Atenei), possono chiedere riduzioni in base alla condizione economica-patrimoniale e sono tenuti a comunicare i dati dell’attestazione ISEE 2019 con le modalità ed entro i termini successivamente indicati:

la domanda deve essere presentata on line sul sito www.er-go.it a partire dal mese di luglio ed entro il 31 ottobre 2019 ore 18:00 , accedendo dal menù principale alla voce SERVIZI ONLINE;

, accedendo dal menù principale alla voce SERVIZI ONLINE; Lo studente può compilare autonomamente la domanda sul sito di ER.GO (www.er-go.it),oppure si può avvalere dell’assistenza dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Università degli Studi di Parma ed ER.GO (l’elenco con l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla, a richiesta dello studente, e a trasmetterla ad ER.GO entro i medesimi termini di scadenza sopraindicati.

La mancata presentazione della domanda comporta l'assegnazione del contributo massimo assoluto previsto per il proprio ambito, la propria condizione di merito e anzianità di iscrizione.

ENTRO IL 31/10/2019 ore 18:00 COMPILA LA DOMANDA SU: www.er-go.it

Ulteriori info sul MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2019-2020

