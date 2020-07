Mensa scolastica: come fare richiesta al comune di Parma

Il Servizio di ristorazione scolastica si occupa di preparare e distribuire i pasti che vengono consumati dai bambini e dagli alunni iscritti ai Servizi per l’Infanzia (Nidi e Scuole dell’Infanzia) e agli iscritti alle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado che ne abbiano necessità.

Il Servizio di Ristorazione nel Comune di Parma fornisce quotidianamente pasti a oltre 12.000 utenti.

La gestione del servizio di ristorazione è affidata in appalto tramite una procedura di evidenza pubblica.

Il servizio di ristorazione scolastica è attivo a partire dal mese di settembre per tutti gli utenti dei servizi per l’infanzia e per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’appalto attualmente in vigore per gli anni scolastici 2014/2015 – 2019/2020 è affidato e gestito sulla base di Piani Guida distinti in Lotti:

Lotto 1: Scuole del primo ciclo e Scuole infanzia statali e comunali inserite in plessi misti;

Lotto 2: Nidi d’infanzia e Scuole dell’infanzia;

che identificano i contenuti e le prestazioni del servizio di ristorazione e definiscono gli standard di qualità attesi.

La gestione del servizio ristorazione nei servizi affidati a ParmaInfanzia S.p.a. e ParmaZeroSei S.p.a. è nella responsabilità del gestore, al quale è fatto obbligo di svolgerlo in conformità a quanto previsto nel Piano Guida del Servizio di Ristorazione scolastica dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia comunali, alle Tabelle dietetiche e menù e alle Tabelle merceologiche delle derrate alimentari.

L’Ufficio Ristorazione Scolastica costituisce un elemento di qualità per la gestione della complessità della ristorazione scolastica con l’obiettivo principale di razionalizzare ed omogeneizzare il servizio offerto e di costituire un punto di riferimento per gli utenti individuando modalità, strategie comunicative e strumenti di valutazione comuni a tutti gli ordini dal Nido fino alle Scuole dell’Obbligo.

L’Ufficio Ristorazione Scolastica è il raccordo che gestisce i rapporti con le Ditte di ristorazione e con la Ditta incaricata dei controlli per il monitoraggio della qualità del servizio erogato, collaborando ed interagendo con la Commissione Tecnico Medico Scientifica, con le Responsabili dei Servizi per l’Infanzia e dei Servizi per la scuola, con i Dirigenti scolastici e con la Commissione per il controllo della qualità del Servizio di ristorazione.

Per usufruire del servizio di Ristorazione Scolastica è necessaria l'iscrizione al Servizio, in modalità esclusivamente ON-LINE. L'iscrizione è aperta dal 16/04/2020 al 17/07/2020 collegandosi all'indirizzo www.servizi.comune.parma.it e accedendo alla pagina “Servizi Educativi”, oppure cliccando qui.

Per informazioni -iscrizioni alla ristorazione-: iscrizionemensa@comune.parma.it

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

Ai fini dell’assegnazione della tariffa spettante, l’agevolazione può essere richiesta in fase di iscrizione da chi è in possesso dell'Attestazione ISEE 2020.

Chi non ne fosse in possesso deve iscriversi a retta intera e successivamente può presentare domanda di retta agevolata tramite il servizio ON-LINE con decorrenza dal 27/07/2020 al 30/09/2020 (la data del 27/07/2020 potrebbe subire delle variazioni)

A chi non presenterà l’attestazione ISEE ed ai residenti fuori Comune sarà applicata la tariffa massima.

Qualora per motivi fiscali o di rimborso l’intestatario fattura riportato nella ricevuta, non fosse corretto, vi chiediamo di fare richiesta del cambio via mail, all’indirizzo: ufficiorette@comune.parma.it

Per informazioni -rette scolastiche-: ufficiorette@comune.parma.it