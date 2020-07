Scuolabus comunale: come fare domanda a Parma

Sono disponibili nell’area utente del sito happybus.tep.pr.it i percorsi elaborati sulla base delle richieste pervenute. Per visualizzarli è sufficiente accedere alla propria area personale del sito happybus.tep.pr.it, cliccare sul pulsante Elenco alunni iscritti e, per ognuno dei bambini iscritti, cliccare sul comando Stampa abbonamento

E’ possibile visionare i percorsi anche inviando un sms al numero 331/1725049 (sms a risposta automatica per conoscere i percorsi, non attivo per richieste di variazioni o altre informazioni) da una delle utenze indicate all'atto dell'iscrizione oppure rivolgendosi direttamente agli sportelli Tep di barriera Bixio o p.le Paer. Inoltre, i percorsi verranno inviati all'indirizzo mail fornito al momento dell'iscrizione.

L'Happy Bus sarà in servizio a partire dall'entrata in vigore dell'orario definitivo per tutti i plessi (indicativamente due settimane dopo la data di inizio fissata dal calendario scolastico regionale). Per l'anno 2019/2020 la data prevista per l'inizio del servizio è il 30 settembre.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO DELLE ISCRIZIONI E VISIONARE IL TUO PERCORSO

Presa visione dei percorsi sarà possibile decidere se confermare l'iscrizione e sottoscrivere l'abbonamento o se non usufruire del servizio.

COSA SERVE PER CONFERMARE L'ISCRIZIONE Si ricorda che non saranno ammessi al servizio utenti sprovvisti di regolare tesserino d'abbonamento.

1) Una fototessera dell'alunno.

2) Il pagamento del costo del servizio, da effettuarsi allo sportello al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.

3) Il modello ISEE in corso di validità, qualora il richiedente abbia diritto a riduzioni tariffarie. In caso di tariffa massima ma di richiesta per più figli, è possibile compilare la autodichiarazione della composizione del nucleo famigliare, che può scaricare anche in questa pagina

4) Presentarsi con la dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (salvo i casi di nucleo monogenitoriale). La dichiarazione verrà inviata via mail e sarà scaricabile anche dal portale delle iscrizioni. Sarà possibile firmarla direttamente allo sportello al momento della conferma solo in caso di presenza di entrambi i genitori. In caso di lontananza, incapacità o altro impedimento alla firma di uno dei due genitori, è necessario compilare l'autodichiarazione per omissione della firma, provvedendo poi a consegnare la dichiarazione di responsabilità dell’alunno controfirmata da entrambi i genitori non appena possibile.

QUANDO: dal 29 luglio al 14 settembre 2019

La sottoscrizione dell'abbonamento può essere effettuata solo su appuntamento, da prenotare CLICCANDO QUI

DOVE: Dal 19 agosto al 24 agosto è possibile prendere appuntamento per sottoscrivere l'abbonamento presso:

Biglietteria B.ra Bixio - Sportello 3

Punto Tep, P.le Paer - Sportello 2

Dal 26 agosto al 14 settembre sarà possibile prendere appuntamento presso la sede TEP in Via Taro, 12 a Parma, dove saranno operativi due sportelli. Chi non dispone di un collegamento a Internet, può prenotare l'appuntamento telefonicamente chiamando (dal 26 agosto) il numero 0521/214442 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00.

TARIFFE RIDOTTE PER CHI HA PIU' FIGLI ISCRITTI E PER ISEE Chi ha diritto ad usufruire di una tariffa ridotta dovrà presentare al momento della conferma dell'iscrizione il modello ISEE in corso di validità. Chi ha più figli iscritti al servizio, anche se paga la tariffa massima, può compilare l'autocertificazione della composizione del nucleo famigliare per accedere agli sconti previsti per le famiglie con più figli iscritti al servizio.

Classi ISEE tariffa mensile il 2° figlio dal 3° figlio Da € 0 a € 6.360,17 € 10 € 10 € 10 Da € 6.360,18 a € 11.764,89 € 25 € 20 € 17,50 Oltre € 11.764,90 € 37 € 29,50 € 26

PAGAMENTO Presso lo sportello l'utente che confermerà l'iscrizione dovrà pagare anche la quota d'iscrizione al servizio per i primi quattro mesi o per tutto l'anno (in questo caso, pagabile anche con SDD bancario mensile - è necessario presentare copia dell'intestazione dell'estratto conto bancari e del codice fiscale dell'intestatario del conto; il servizio SDD ha un costo di accesso di € 10). Nel caso di tariffa minima di accesso al servizio, è necessario versare (solo in contanti, non è ammesso l'SDD) l'intera quota annuale.

SE NON SI VUOLE SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO Nel caso si ritenga di non confermare l’iscrizione, è necessario inviare una mail all’indirizzo happybus@tep.pr.it per comunicare tale decisione.

AVVIO DEL SERVIZIO, CONCLUSIONE E SOSPENSIONI IN CORSO D'ANNO Il servizio Happy Bus parte dall'entrata in vigore dell'orario definitivo per tutti i plessi (indicativamente due settimane dopo la data di inizio fissata dal calendario scolastico regionale). Per l'anno 2019/2020 la data prevista per l'inizio del servizio è il 30 settembre, e si conclude il 7 giugno 2020. Il servizio è sospeso, in corso d'anno, durante le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua e in occasione delle festività previste dal calendario scolastico regionale