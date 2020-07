Happy bus: ecco come fare domanda

Realizzato in collaborazione con l’Assessorato Mobilità e Ambiente e quello alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola del Comune di Parma, il servizio Happy Bus è l’innovativo servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre che delle scuole dell’infanzia statali all’interno del Comune di Parma.

Nominato, al suo avvio, progetto pilota a livello nazionale, è tuttora un fiore all’occhiello nel panorama dei trasporti scolastici nazionali, realizzato con mezzi a basso impatto ambientale, appositamente allestiti; a bordo sono presenti accompagnatori per l’assistenza e la sorveglianza dei bambini lungo tutto il tragitto.

I bus del servizio Happy Bus seguono un percorso personalizzato sulla base delle richieste che ogni anno pervengono, e transitano sotto casa o nelle immediate vicinanze per portare poi i bambini e i ragazzi direttamente dentro scuola. Gli orari di passaggio sono personalizzati sugli orari di entrata e uscita da scuola per ogni studente e sulla base delle esigenze della famiglia. E’ poi possibile selezionare un indirizzo diverso per l’andata e per il ritorno, purchè siano vicini tra loro.

Il servizio permette ai genitori di risparmiare tempo e stress negli spostamenti quotidiani delle ore di punta e dà un grande vantaggio per l’ambiente, limitando i viaggi quotidiani per il trasporto a scuola dei bambini, e contribuendo così allo snellimento del traffico e alla riduzione dell'inquinamento in città. Il servizio Happy Bus serve principalmente gli alunni che frequentano la scuola di stradario indicata dal Comune, con percorsi diretti e di durata più ridotta; anche le richieste di alunni che frequentano scuole non di stradario o plessi senza stradario possono accedere al servizio, ma in tal caso i percorsi potrebbero essere più lunghi o potrebbe essere necessario usufruire di punti di raccolta.

Al momento, le iscrizioni sono chiuse. Dal 27 luglio saranno disponibili i percorsi per gli utenti che si sono iscritti nei tempi previsti, e sarà possibile confermare o disdire l'iscrizione al servizio, che prenderà avvio a settembre.

Le iscrizioni riapriranno dal 1° al 31 ottobre, con avvio del servizio a partire dal 1° dicembre.

Altri periodi di iscrizione in corso d’anno sono previsti a dicembre e febbraio, con avvio del servizio rispettivamente a dicembre, febbraio e aprile.

A seguito dell'iscrizione, viene elaborato un percorso personalizzato; è poi possibile confermare la propria iscrizione al servizio sottoscrivendo l'abbonamento oppure comunicare la propria decisione di non usufruire del servizio.

Il servizio prende avvio dopo due settimane dall'inizio delle lezioni, quando tutte le scuole seguono l'orario definitivo.

Per iscriversi al servizio è necessario registrarsi al portale per le iscrizioni creando un account genitore/tutore. Nei periodi in cui le iscrizioni sono aperte è poi possibile iscrivere i bambini, inserendo tutte le informazioni richieste. In qualsiasi momento attraverso il portale delle iscrizioni è possibile richiedere modifiche del servizio.

A seguito dell’emergenza Covid-19, le modalità di erogazione del servizio per l’anno scolastico 2020/2021 potrebbero subire modifiche rispetto a quanto indicato nel regolamento del servizio, in virtù delle norme di distanziamento sociale che dovessero essere attuate nei prossimi mesi.

Informazioni

Ufficio Happy Bus: tel. 0521/214 424

e-mail happybus@tep.pr.it

Suggerimenti e segnalazioni

e-mail tep@tep.pr.it