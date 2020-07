Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni a Parma

Torna anche per il 2020 la possibilità di abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico: “Mi Muovo insieme” è l’azione sociale del Comune di Parma, TEP e SMTP promossa dalla Regione Emilia Romagna e prevede agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti TEP destinate a categorie di soggetti vulnerabili.

Anche quest'anno l'iniziativa gode del contributo di TEP e SMTP, per complessivi 40.000 €, che consente di ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni.

Gli abbonamenti agevolati sono riservati ad anziani, utenti con disabilità, famiglie numerose, rifugiati e nuclei famigliari in condizioni di indigenza e possono essere acquistati presso le biglietterie di via Garibaldi e Barriera Bixio, previo appuntamento da prenotare preventivamente via web o telefonicamente al numero 0521 214 441, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30.

Requisito necessario per accedere alle tariffe agevolate è quella di avere un ISEE inferiore ai 9.000 euro.

Per sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento in biglietteria è necessario l’appuntamento, da prenotare alla pagina del servizio o telefonando numero 0521 214 441 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30).

BENEFICIARI E CONDIZIONI NECESSARIE PER CHIEDERE GLI ABBONAMENTI

PERSONE CON INVALIDITÀ O DISABILITÀ

Condizioni necessarie:

- Idonea certificazione medica da consegnare allo sportello (come previsto da delibera delle Giunta Regione Emilia Romagna n.1982 del 30/11/2015;

- ISEE in corso di validità per accedere alle ulteriori agevolazioni Comunali.

L'abbonamento rilasciato ad invalidi cui sia stato formalmente riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.L'abbonamento urbano può essere rilasciato solamente ai residenti del Comune di Parma.

ANZIANI

Condizioni necessarie:

- Limiti di età: 65 anni

- Reddito ISEE del nucleo famigliare (in corso di validità) non superiore a € 15.000.

FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO 4 FIGLI

Condizioni necessarie:

- Reddito ISEE del nucleo famigliare (in corso di validità) non superiore a € 18.000.

VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI E GRAVE SFRUTTAMENTO

Condizioni necessarie:

- Certificazione rilasciata dai servizi sociali dei Comuni in cui i destinatari risultano a qualsiasi titolo domiciliati.

Condizioni necessarie:RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

- Certificazione rilasciata dai servizi sociali dei Comuni in cui i destinatari risultano a qualsiasi titolo domiciliati.

ABBONAMENTI PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ABBONAMENTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA ISEE (COME DA ACCORDO CON LA PREFETTURA) RICHIESTO DALLE ASSOCIAZIONI € 151,00

ABBONAMENTI PER COMPONENTI DI NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE ABBONAMENTO URBANO ABBONAMENTO EXTRAURBANO ABBONAMENTO CUMULATIVO/INTERURBANO NUCLEI INDIGENTI Individuati dal servizio sociale del Comune

gratuito

Per i membri dei nuclei famigliari individuati dai Servizi Sociali del Comune di residenza, sarà sufficiente presentare presso gli sportelli Tep il voucher ricevuto per poter richiedere l'abbonamento gratuito.

