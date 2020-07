Partire da Parma: le info utili su come raggiungere stazione e aeroporto

Parma, capitale italiana della Cultura 2020+2021. La città è diventata negli ultimi anni una meta turistica ambita. Parma è diventata ambasciatrice della Food Valley nel mondo: la città è stata proclamata Città Creativa UNESCO per la gastronomia in Italia, conferendo lustro alla già straordinaria tradizione enogastronomica di tutta l'Emilia-Romagna, la regione che detiene il record europeo di prodotti Dop e Igp.

Con il Decreto “Rilancio” la città di Parma è stata nominata Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021. Un’esperienza, quella di Capitale, iniziata ufficialmente il 16 febbraio 2018 con la nomina della città a Capitale Italiana per l’anno 2020 da parte del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che ha riconosciuto la ricchezza, complessità e profondità di un sistema pubblico privato che crede nello sviluppo a base culturale, esprimendo un programma ricco e articolato che avrebbe coinvolto l’intero territorio, oltre a Piacenza e Reggio.

Motivo per il quale è diventato fondamentale mettere a conoscenza di coloro che non sono mai stati in città tutte le informazioni utili su come potersi spostare, in particolar modo su come raggiungere stazione e aeroporto.

Stazione centrale

La Stazione di Parma. La nuova stazione di Parma, su progetto dell’architetto e urbanista spagnolo Oriol Bohigas, ha inaugurato a maggio 2016. Si sviluppa su due piani fuori terra, ed un piano ammezzato, che la divide dal grande sottopasso che collega la parte sud alla parte nord della città tramite i viali Falcone e Borsellino. Autobus, taxi e mezzi privati accedono all’area tramite il sottopasso che è collegato alla nuova biglietteria del piano ammezzato con scale mobili e ascensori. La nuova stazione ferroviaria è priva di qualsiasi tipo di barriere architettoniche, è contraddistinta da percorsi tattili per i non vedenti ed ogni piattaforma dei treni è raggiungibile con ascensori o, in alternativa, scale fisse.

Call Center tel. 892021

Assistenza disabili tel. 800 90 60 60 oppure email a: SalaBlu.BOLOGNA@rfi.it

La stazione di notte chiude dall’1.00 alle 4.00 circa.

Biglietteria: tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.30. La stazione è comunque fornita di macchine emettitrici di biglietti self service.

Polizia ferroviaria: tel. 0521771343

Buffet stazione: tel. 0521771381; aperto da lunedì a sabato dalle 6,00 alle 20.45, domenica dalle 7,00 alle 20.45.

Servizi igienici: binario 1, tutti i giorni dalle 6.00 alle 22.00

Servizi presenti in stazione:

Biglietterie automatiche

Edicola: tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00

Tabaccheria: giorni feriali dalle 6.00 alle 20.00, festivi dalle 7.00 alle 20.00

tel. 0521771344

tel. 0521771344 Cicletteria: noleggio bici e bike sharing.

Collegamenti e trasporti:

Radiotaxi: tel. 0521252562

Autobus urbani e extraurbani: Tep tel. 840 22 22 22

Prontobus: Tep tel. 840 22 22 23

Aeroporto Giuseppe Verdi: collegamento Linea Tep n° 6 (uno ogni ora)

Bike sharing: Cicletteria tel. 0521281979

Car sharing: Infomobility tel. 05211680211. In Via Monte Altissimo due postazioni di car sharing e due stalli per veicoli elettrici in carica.

E’ presente un parcheggio a pagamento per le auto.

Aeroporto di Parma

L’Aeroporto Internazionale di Parma è strategicamente situato al centro della direttiva Milano-Bologna, ponendolo in una situazione privilegiata per l’accesso alle maggiori mete turistiche e ai maggiori centri d’affari del nordi Italia.

Da Parma è infatti semplice raggiungere molte delle località più importanti del centro-nord.