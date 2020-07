Rottamazione auto: cos'è e dove richiederla a Parma

L’iter di rottamazione rappresenta la procedura che permette la definitiva demolizione di un veicolo, portato “materialmente” presso un centro autorizzato (autodemolizioni), oppure consegnato alla concessionaria al momento dell’acquisto di un’auto nuova in ordine all’ottenimento di incentivi o sconti rottamazione (l’attuale legge di bilancio offre, per l’acquisto di vetture aventi emissioni di CO2 da 70 a 21 g/km, fino a 2.500 euro dando indietro un veicolo della stessa categoria Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; e fino a 6.000 euro per l’acquisto di auto elettriche o ibride con emissioni comprese fra 20 e 0 g/km di CO2, previa medesima rottamazione).

Nel caso in cui si demandi alla concessionaria il farsi carico della demolizione del veicolo, il venditore ha 30 giorni di tempo per presentare domanda di cancellazione della vettura dal Pra-Pubblico Registro Automobilistico (“Cessazione della circolazione per demolizione”), nonché il certificato di rottamazione che viene rilasciato dall’azienda (il centro di raccolta) incaricato della materiale rottamazione del veicolo. Ovviamente, e come accennato, qualora non si “dia indietro” la vecchia auto per acquistarne una nuova, occorre seguire di persona la procedura di rottamazione, rivolgendosi ad un centro di raccolta autorizzato (autodemolitore), quindi assicurandosi di persona che gli addetti del centro stesso eseguano domanda di cancellazione del veicolo dal Pra.

Qualora si chieda la demolizione del veicolo senza possederne uno dei documenti da portare con se (carta di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare) o le targhe (anche se ne mancasse soltanto una), occorre consegnare anche la denuncia di furto o di smarrimento già presentata agli organi di polizia.

Rottamazione: costi e modalità

Ferma restando l’importanza di scegliere sempre, per la rottamazione del proprio veicolo, un centro di raccolta autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami. L’importo per la rottamazione di un veicolo è variabile: i costi – in linea di massima, se si provvede di persona, sono compresi fra 70 e 150 euro, tenuto conto di alcune spese fisse (32 euro per imposta di bollo oppure 48 euro se si utilizza il modello NP3C; 13,50 euro di emolumenti ACI) – tengono conto di alcune “voci” quali l’eventuale trasporto del mezzo con il carroattrezzi, e come accennato sono suscettibili di variazione.

Rottamazione - Costi

- emolumenti ACI € 13.,50

- imposta di bollo (€ 32 se si utilizza il CDP cartaceo, €48 se si utilizza il modello NP3B)

- spesa eventuale per il trasporto del veicolo presso il centro autorizzato alla rottamazione

Una volta effettuata tale consegna il demolitore/concessionario deve rilasciare un 'certificato di rottamazione' dal quale devono risultare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo del proprietario o detentore, numero di registrazione/identificazione del titolare dell'impresa che sta effettuando la rottamazione e che rilascia il certificato, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa a svolgere tale attività, la data ed ora di rilascio del certificato e di presa in carico dell'auto, gli estremi del veicolo, l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione al PRA.

Il demolitore dovrà inoltre provvedere ad effettuare la demolizione e la presentazione della domanda di 'cancellazione dalla circolazione per demolizione' all'ACI entro 30 giorni dalla consegna del veicolo.

Questo certificato solleva il proprietario da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Inoltre, dalla data di consegna del veicolo dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo del pagamento del bollo, a condizione che la pratica sia stata presentata al PRA entro il termine di scadenza del bollo secondo le specifiche disposizioni di ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Alcuni indirizzi utili

Autodemolizione Dante

Autodemolitore, 11/A, Stradello Perizzi · 0521 671771

Autodemolizioni Benassi

Autodemolitore, Via Emilia Ovest, 339A · 0521 671286

Marzaioli Spa

Autodemolitore, Via Emilia Ovest, 293/a · 0521 672274