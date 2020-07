Taxi a Parma: tutti i numeri utili

Il Consorzio Taxisti Parma – CON.TA.P. – nasce nel 1989 dall’iniziativa di due tassisti, il Sig. Gualerzi Iames, all’epoca da poco tempo in attività ed un allora già “veterano” della professione, Sig. Bazzoni Gianni; l’amicizia nata fin da subito tra i due e la passione per questo mestiere li hanno portati ad unire le proprie idee al fine di trovare una nuova strada, più moderna, più innovativa sulla quale avviare il lavoro del taxista, puntando ad offrire un servizio più funzionale, che invogliasse le persone ad un utilizzo quotidiano del taxi, in quegli anni ancora, per mentalità, prerogativa di pochi.

COME PRENOTARE UN TAXI

Telefonare al numero 0521.25.25.62

La prenotazione di una chiamata taxi deve essere effettuata contattando telefonicamente il nostro centralino allo 0521.252562, in orario tra le 5.30 e le 23.00 ( per il fine settimana dalle 5.30 di venerdì fino alle 24.00 della domenica, orario continuato ), non è possibile prenotare un taxi con SMS/APP;

Contattaci al centralino Radiotaxi con un minimo di anticipo rispetto all’orario della tua prenotazione, almeno 20-30 minuti prima; ricorda che se vuoi prenotare per l’ orario notturno compreso tra le 24.00 e le 5.30 è necessario telefonare con più anticipo, rispettando l’orario di presenza dell’operatore di centrale, indicato nel punto precedente;Se invece il servizio taxi ti servisse per le prime ore del mattino successivo,contattaci preferibilmente nel corso della giornata precedente e non in tarda serata, così da permettere una migliore organizzazione delle varie prenotazioni in programma, compresa la tua!

È possibile prenotare la chiamata del taxi, anche se devi trasportare un piccolo amico a 4 zampe ( con o senza trasportino ), escluso nella fascia d’orario compresa tra le 24.00 e le 7.30; non tutti i taxi trasportano animali, e nella fascia indicata, non essendo il parco macchine ancora di turno al massimo della disponibilità giornaliera, potremmo non avere in servizio taxi adibiti a trasporto animali e quindi disponibili a svolgere la tua prenotazione. Ci troviamo quindi obbligati a verificarne la disponibilità nel momento del bisogno, dando diretta conferma al cliente. Se invece vi fosse da portare un cane di taglia grande, la prenotazione non può essere fissata ad alcun orario ed andrà contattato il nostro centralino al momento della necessità, il quale provvederà a gestire la richiesta, facendo il possibile per trovarti un taxi disponibile;

Il servizio prenotazione contempla un margine di arrivo del taxi di 5 minuti, prima come dopo, rispetto all’orario fissato; nel caso il taxi giunga al luogo stabilito 5 minuti prima accenderà il tassametro ma se sarai già pronto potrai usufruirne subito;

Ci sono però alcuni limiti al servizio prenotazione, in presenza di queste circostanze non è possibile usufruirne e serve contattare il centralino al momento del bisogno, riferendo all’operatore i dettagli del servizio:

In caso di trasporto di molte valigie o materiale ingombrante;

In caso di trasporto animali di grossa taglia;

In caso sia necessario un taxi da 5/6 posti + l’autista;

Inoltre non fissiamo prenotazioni:

All’uscita di eventi/manifestazioni/concerti;

All’uscita dalle discoteche/locali notturni/feste;

In Aeroporto;

In Stazione;

All’arrivo di pullman/gite organizzate;