Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Come ci si muove a Parma? Grazie all'azienda che regola il trasporto su tutto il territorio, la Tep, la città è ben collegata e ogni posto facilmente raggiungibile. Abbonamenti: La stessa logica delle zone vale anche per gli abbonamenti. Acquistando un abbonamento ti sarà consegnata la card Mi Muovo elettronica e ricaricabile. Il tuo abbonamento è caricato sul microchip della card: più sicuro in caso di smarrimento, puoi ricaricare il tuo titolo di viaggio anche senza andare in biglietteria. Basta utilizzare il più vicino sportello bancomat Intesa Sanpaolo o Unicredit, oppure rivolgersi ad uno degli esercizi abilitati: ce ne sono un centinaio a Parma e in tutta la provincia.

Gli abbonamenti urbani sono validi per l'area di Parma (zona 200), mentre gli abbonamenti extraurbani ed interurbani sono validi per la tratta per la quale sono stati emessi.

Sembra il massimo della comodità? C'è di meglio! Oggi puoi ricaricare anche tramite Internet con carta di credito, proprio qui, sul sito Tep.

Come i biglietti, anche gli abbonamenti dovranno essere validati ogni volta che si sale a bordo.

Non hai la card Mi Muovo? Scopri come fare per richiederla.

Orari urbani estivi 2020 in vigore dal 1° luglio al 31 agosto