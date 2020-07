Fino a quando rinnovare permesso auto nel comune di Parma

Di cosa si tratta?

I possessori di autovetture pre euro ed euro 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 alimentate con impianti a gas metano, GPL, elettrici ed ibridi con motore termico ed elettrico (con esclusione di autocarri e veicoli ad uso promiscuo), che siano residenti nel Comune di Parma, possono richiedere un particolare permesso denominato "Auto Amica Ambiente" (AAA) che consente il transito e la sosta in Z.T.L. e in Z.P.R.U. per una durata massima di 30 minuti, e con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Il permesso può essere rilasciato anche al cittadino che abbia in uso privato l' autovettura di proprietà di una ditta o di un parente, ossia genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, previa presentazione di una dichiarazione della ditta o del parente stesso sull'uso dell'autovettura da parte del richiedente.

I permessi hanno una validità di 12 mesi.

Il permesso non consente:

- il transito e la sosta in Isola Ambientale

- la sosta nelle vie sensibili

- la sosta ove è in vigore la sosta notturna riservata ai residenti (righe bianco - blu).

Il permesso dovrà essere posto in modo ben visibile sul parabrezza dell'autovettura, inoltre, il conducente della vettura dovrà sempre essere in grado di certificare il collaudo dell’impianto a gas, qualora quest'ultimo non sia riportato sulla carta di circolazione dell'automezzo.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

- Essere residenti nel Comune di Parma.

- Essere possessori di autovetture alimentate con impianti a gas metano o GPL, installati su autovetture pre euro ed euro 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, elettriche ed ibride con motore termico ed elettrico (con esclusione di autocarri e veicoli ad uso promiscuo)

Modulistica

Modulo di richiesta permesso AAA

(142 KiB)

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo

Qual è la documentazione necessaria?

1 ) copia fronte retro della carta di circolazione, dove si evinca la proprietà e la classificazione di autovettura adibita al solo trasporto di persone

2 ) Copia del documento di identità del richiedente

3 ) Copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario

4 ) Certificato aggiornato di collaudo dell’autovettura e revisione qualora non sia riportato sulla carta di circolazione dell’automezzo

5 ) Dichiarazione del parente proprietario dell’autovettura relativamente alla cessione in uso esclusivo al soggetto richiedente. Qualora l’autovettura sia di proprietà di un parente e concessa in uso esclusivo al soggetto richiedente.

Scarica .doc

6 ) Dichiarazione della Ditta proprietaria dell’autovettura relativamente alla cessione in uso esclusivo, anche per utilizzo personale, al soggetto richiedente. Qualora l’autovettura sia di proprietà di una Ditta e concessa in uso esclusivo al soggetto richiedente.

Scarica .doc

7 ) Copia fotostatica denuncia smarrimento/furto/distruzione della patente di guida

Nel caso la patente di guida sia stata soggetta a smarrimento, furto o distruzione sara' necessario presentare copia della denuncia presentata presso gli uffici competenti

Modalità di presentazione

La domanda per il rilascio del permesso può essere presentata presso gli Sportelli Polifunzionali del DUC (Piano -1) – L.go Torello de Strada, 11/a – Parma, previo appuntamento telefonando al numero verde 800238630

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Diritti di Emissione Euro 10,00

Permessi Residenti

I residenti nelle zone di sosta a pagamento del Comune di Parma (ZTL e ZPRU), che non possiedono un posto auto privato, possono richiedere fino a un massimo di tre permessi auto per ciascun nucleo familiare, al costo di emissione di 15 €.

I permessi AG1 (1° auto) e AG2 (2° auto) danno diritto al transito e alla sosta illimitata nella zona di residenza.

I residenti che hanno un terzo veicolo, all’interno dello stesso nucleo familiare, possono richiedere il permesso AA3, valido solo se accompagnato da uno dei seguenti titoli di sosta a pagamento: mensile al costo di € 25 o annuale al costo di € 250. Tale permesso da diritto di sostare nella zona di residenza.

Auto per nucleo familiare Permesso Descrizione 1° Auto AG1 Sosta illimitata nella zona di riferimento 2° Auto AG2 Sosta illimitata nella zona di riferimento 3° Auto AA3 Va associato a un titolo di sosta a pagamento



Tali permessi hanno una validità annuale, con scadenza il 31 Dicembre e sono validi se si paga l'onere di emissione annuale pari a € 10.

Il permesso residenti e l’eventuale autorizzazione di accesso alle ZTL perde di validità nel caso di cambio di residenza.



Se l’auto non è di proprietà del richiedente, ma di un parente di primo grado o dell'azienda, occorre un’annotazione sulla carta di circolazione che il veicolo viene ceduto in uso esclusivo al richiedente. Il proprietario del veicolo deve compilare il modulo allegato e recarsi in motorizzazione (art. 94 codice della strada). Dopo l’annotazione il veicolo sarà ad uso esclusivo del proprietario e della persona richiedente il permesso.

Permesso titolare posto auto in ZTL: R - NR



Permesso assistenza residenti in ZTL: AB/H



Permesso auto sostitutiva: AG/T



Permesso Auto Amica Ambiente: AAA

