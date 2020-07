Parcheggi scambiatori e servizio navette

Per chi arriva a Parma in auto, e non conosce la viabilità cittadina, è possibile utilizzare i parcheggi scambiatori situati alle porte della città. Il servizio sosta, aperto 24 ore su 24, è gratuito, e affiancato dal trasporto per il centro storico con navette Tep. Il biglietto può essere acquistato all'emettitrice automatica del parcheggio, costa 2,00 euro, ed è valido per tutto il giorno.



Sono validi anche i biglietti ordinari che, timbrati in vettura avranno una validità di 60 minuti.

Parcheggio scambiatore ovest

Via Emilia ovest - zona Crocetta

N. posti: 260 posti auto

Come arrivare: linea urbana n. 23

Parcheggio scambiatore nord

Via San Leonardo - zona casello A1

N. posti: 185 posti auto

Come arrivare: linea urbana n. 2 e 13

Parcheggio scambiatore est

Via Emilia est - zona ex-salamini

N. posti: 495 posti auto

Come arrivare: linea urbana n. 23

Parcheggio scambiatore sud

Strada Langhirano - zona Campus

N. posti: 320 posti auto + 12 pullman

Come arrivare: linea urbana n. 8

Parcheggio scambiatore Traversetolo

Via Traversetolo

N. posti: 400 posti auto + 20 pullman

Come arrivare: linea urbana n. 21 e 14

NAVETTE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le navette collegano i 5 parcheggi scambiatori, situati alle porte della città, con il centro storico.



Il biglietto, che può essere acquistato all'emettitrice automatica del parcheggio, consente di utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana per tutto il giorno e costa 2,00 euro.



E' possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 60 minuti.



Le navette si muovono sugli assi Nord-Sud, Sud est-Sud Ovest e Est-Ovest, e sono:

linea 21 e 14: Parcheggio scambiatore Sud Via Langhirano, Ponte Stendhal, Lungo Parma, Viale Mariotti, Stazione; nei giorni festivi linea 7



linea 8 e 11: Parcheggio scambiatore Sud-Est Via Traversetolo, Via XXII Luglio, Strada Repubblica, Barriera Repubblica.



linea 23: Parcheggio Est Via Emilio Lepido - Via Emilio Lepido (ex-Salamini) - Arco di San Lazzaro - Barriera Repubblica, Viale Mentana (DUC), Barriera Garibaldi, Via Mazzini, Via D'Azeglio, Via Gramsci (Ospedale), Crocetta, Parcheggio scambiatore Ovest.



Linea 2 e 13: Parcheggio Nord (Autostrada), Centro Torri, Stazione, Lungo Parma, Quartiere Cinghio.