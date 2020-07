Parcheggiare a Parma: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Parcheggi gratuiti, dalla periferia alle zone più centrali, e pure del censimento di tutte le aree di sosta pagamento (a sbarra o con parcometro) del territorio cittadino. Ma non è finita: questa guida è dedicata in particolare ai parcheggi del centro storico, la mappa completa e le tariffe.

Il parcheggio Toschi è quello più vicino al centro. Facilmente raggiungibile dall'Autostrada, il Parcheggio Toschi è il più vicino e comodo per accedere al centro storico di Parma senza correre il rischio di transitare in zone a traffico limitato. Il parcheggio è nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria ed è situato a ridosso del Torrente Parma, collegato direttamente al Palazzo della Pilotta e al Piazzale della Pace. Presso gli uffici di fianco al parcheggio è possibile noleggiare una bici e visitare i borghi, le piazze e le Chiese di tutto il centro storico in breve tempo.

A Parma sono presenti 9 parcheggi custoditi e coperti nelle immediate vicinanze del centro storico. In prossimità dei parcheggi, inoltre, 14 pannelli di indirizzamento segnalano in tempo reale il numero di posti auto disponibili all’interno dei parcheggi.

Sosta Breve

Prima ora o frazione € 2,00

Seconda ora o frazione € 2,00

Dalla terza alla sesta ora, ogni ora o frazione € 2,50

Tariffa massima giornaliera € 14,00

Per visualizzare i parcheggi sulla mappa clicca QUI.

PARCHEGGIO INDIRIZZO NUMERO POSTI A ROTAZIONE* DOVE SI TROVA INTERMODALITA CON BIKE E CAR SHARING DUS Viale Mentana 99/a 144 adiacente Consultorio "Casa della Salute", 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni, 10 minuti a piedi da Piazza Garibaldi Bike Sharing Fleming Via Abbeveratoia 63 161 immediate vicinanze dell’Ospedale Maggiore, INAIL e ASCOM Abbeveratoia Via Abbeveratoia 4/1 418 immediate vicinanze dell'Ospedale Maggiore Bike Sharing Central Parking Repubblica Largo Paul Harris 548 presso la galleria commerciale "Barilla Center" Bike Sharing e Car Sharing Goito Via Goito 254 5 minuti a piedi da Piazza Garibaldi Toschi Via Toschi 2/g 473 8 minuti a piedi da Piazza Garibaldi Bike Sharing Kennedy Via J. F. Kennedy 72 10 minuti a piedi da Piazza Garibaldi Bike Sharing Stazione Via Villa Sant'Angelo - laterale Viale Europa 223 presso la stazione dei treni Bike Sharing e Car Sharing DUC Viale Fratti 280 immediate vicinanze DUC, 10 minuti a piedi da Piazza Garibaldi Bike Sharing e Car Sharing

