Tutti i punti dove ricaricare l’auto elettrica in città a Parma

Nuove colonnine di ricarica per mezzi elettrici nel centro abitato di Parma

In applicazione ad un Protocollo di Intesa tra Regione Emilia Romagna, ENEL, AEM Distribuzione e Comune di Parma, AEMD ha installato n.10 colonnine per la ricarica di mezzi elettrici nel centro abitato di Parma. Le postazioni sono le seguenti e riportate anche nella mappa allegata:

1. MUNICIPIO – CORTILE PARCHEGGIO “DU BRASÈ’

2. OLTRETORRENTE – PIAZZALE RONDANI

3. CITTADELLA – VIA PASSO BUOLE

4. EFSA – VIA SPINELLI

5. STAZIONE – VIA MONTE ALTISSIMO

6. TEATRO REGIO – VIA DANTE INTERSEZIONE STRADA GARIBALDI

7. OSPEDALE – VIA ABBEVERATOIA

8. OLTRETORRENTE – VIALE VITTORIA

9. UNIVERSITA’ – VIA KENNEDY

10. BARILLA CENTER – L.GO CALAMANDREI

Le colonnine consentono la ricarica tramite prese tipo 2 e di tipo 3A

Le installazioni inaugurate a Parma hanno un’importanza non solo cittadina: la mobilità “a zero emissioni” è realtà in tutte le principali città dell’Emilia Romagna (Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Modena e Imola) e coinvolge tutti i distributori di energia elettrica presenti nella regione (Enel, Hera, AEMD-Iren). Si tratta della prima esperienza in Europa di rete regionale interoperabile

Chi possiede un veicolo elettrico potrà ricaricare indifferentemente sulle oltre 100 colonnine a tecnologia Enel esistenti in Emilia Romagna ed installate sulle reti dei tre Distributori, utilizzando la stessa card e lo stesso contratto di energia (stipulato con un Energy Vendor di sua scelta)

L’interoperabilità costituisce un fondamentale passo verso la diffusione della mobilità elettrica in Italia, in quanto non vincola il cliente alle infrastrutture di ricarica della sua città o del suo distributore, ma gli consente una libertà di movimento senza costi aggiuntivi o difficoltà pratiche e burocratiche. Parma è l’ultima importante tappa di un progetto di mobilità elettrica integrato, flessibile, aperto che ambisce a ‘mettere in rete’ il territorio regionale, prolungando filiere già esistenti della mobilità sostenibile (TPL, treno, metropolitana) e creando nuovi itinerari ‘a zero emissioni’ per cittadini, pendolari, turisti

I cittadini di Parma e di tutta la Regione che hanno stipulato un contratto di energia per ricaricare veicoli elettrici potranno utilizzare la propria Mi Muovo Card, già attiva per gli altri servizi di mobilità regionali

Entro il 2015 sarà installata una nuova colonnina anche nel parcheggio situato presso lo store IKEA di Parma in L.go Jacovitti

Ordinanza n.13/2014

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ordinanza n.114/2015

Protocollo d'intesa