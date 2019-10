“i mitici” tornano a traversetolo con “tre uomini… e una donna!”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dopo i successi di “Adrézarach” e “Gli innamorati di Verona”, tornano in scena al Cinema Teatro Aurora di Traversetolo sabato 26 ottobre alle 21, per continuare la loro favola teatrale, le ragazze e i ragazzi del gruppo teatrale “I Mitici” di Lesignano de’ Bagni. Sul palco con “Tre uomini… e una Donna!” racconteranno la loro fresca e personale rielaborazione del famoso film musicale “Mamma mia!”. Chi ancora non conosce l’avvincente storia? Donna Sheridan è una madre single che ha cresciuto da sola in un' isola greca la figlia Sophie, ormai prossima alle nozze. Sophie, che sogna di farsi accompagnare all'altare dal suo vero padre, vuole avere al matrimonio i tre uomini del passato della madre e quindi deve cercare di recuperare gli indirizzi a cui inviare gli inviti. Le storie amorose di Donna Sheridan e dei suoi tre ormai maturi spasimanti e il desiderio della giovane Sophie di conoscere finalmente il suo vero padre, si intrecciano con le celebri canzoni degli “ABBA”, cantate e ballate dai ragazzi che indosseranno luccicanti vestiti muovendosi tra nuove e originali coreografie, in un susseguirsi di scene divertenti e momenti romantici per un finale ricco di colpi di scena. Ingresso: 8 euro, biglietto ridotto 5. Per informazioni: cell. 347 2781403.