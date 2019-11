Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 16 novembre alle ore 10,30 appuntamento a Montechiarugolo per la camminata inaugurale del percorso turistico "Il cammino dell'acqua", itinerario di nordic walking lungo la pista ciclopedonale da Montechiarugolo a Monticelli Terme. Alle ore 10,30 il ritrovo presso Pantarei, Bar Spaghetteria in Via Solari 3 a Montechiarugolo. L'arrivo presso il parco termale di Monticelli è previsto per le ore 12,30. Dopo un aperitivo offerto ai partecipanti è previsto un servizio navetta gratuito per il rientro. La partecipazione alla camminata - adatta anche ai principianti - è gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro ill 14 novembre 2019 (racchette disponibili in numero limitato) tramite mail all'indirizzo manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it oppure telefonicamente al n. 0521 687759-687736. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Lions Club Montechiarugolo, Terme di Monticelli, Castello di Montechiarugolo, Farmacia Santa Rita, Terra -Viaggi nella biodiversità, Latteria S. Stefano, Pantarei Bar Spaghetteria, Punto Blu di Monticelli, Greenlife activity con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo.