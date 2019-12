Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La XIII edizione della Biennale di Arte Sacra organizzata dall’UCAI Sezione di Parma e patrocinata dalla Diocesi e dal Comune apre sabato 21 dicembre 2019 coincidendo così con la celebrazione del Sessantesimo Anniversario della nascita della Sezione stessa e con la prima apertura della Galleria S. Andrea in data 20 dicembre 1959. Il Cantico dei Cantici, testo biblico dell’Antico Testamento scelto come tema e titolo di questa edizione, come riporta l’incipit del catalogo “è una poesia, un canto d’amore, ancestrale e coinvolgente, è un’opera d’arte letteraria poiché immensa, ricca di suggestioni, di immagini, di spiritualità, è completa, è un racconto, è un cammino dell’anima, è l’esperienza di vita di un uomo e di una donna, forse di ogni uomo e donna in dialogo, in ricerca e a tratti in lotta, è quindi vita. Cimentarsi perciò in questa opera letteraria come alcuni artisti del passato hanno fatto, un esempio è M.Chagall, non è semplice data la vastità dei temi, che richiede una quasi totale immersione nel testo ed un lavoro molto intimo e introspettivo. I 37 soci UCAI partecipanti alla XIII Biennale d’arte sacra hanno però accolto questa sfida, o meglio ricerca, lasciandosi attrarre e suggestionare dai versetti del Cantico che è stato quindi analizzato e sezionato per essere poi reinterpretato nella creazione di nuove visioni e personalissimi racconti, tra opere di pittura e scultura. Alcuni si sono soffermati sul dialogo di coppia in senso più terreno e passionale, altri hanno posto l’accento sul tema dell’attesa oppure sul cammino spirituale, infine altri ancora hanno messo in evidenza i temi naturalistici ricchi di simbologie”. L’esposizione fa parte del contesto di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura, il cui Patrocinio è stato concesso dal Comune di Parma-Assessorato Cultura, proseguendo fino a metà gennaio e ospitando, sempre a ingresso libero, domenica 12 gennaio alle ore 17 presso la Galleria S.Andrea il concerto dal titolo “Una Voce! Il Mio Amato!”, in cui si esibiranno Lorenzo Montenz all’arpa e la soprano Tania Bussi con un repertorio sempre collegato alle tematiche del Cantico dei Cantici. Orari di apertura della mostra a ingresso gratuito: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì e festività chiusura

