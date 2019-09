il gruppo multinazionale hyva festeggia i primi 40 anni nello stabilimento di poviglio e ricerca personale qualificato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Hyva, leader mondiale nelle soluzioni di ribaltamento per veicoli industriali e in equipaggiamenti per il sollevamento e la movimentazione, ha ospitato nella propria sede di Poviglio il Family Day lo scorso 21 Settembre. L’azienda occupa più di 200 dipendenti, con un indotto di un migliaio di persone. L’azienda olandese ha aperto le porte ai propri collaboratori ed alle loro famiglie, che hanno potuto così condivivere per un giorno gli ambienti di lavoro con i propri famigliari.. Nel corso del discorso di benvenuto Liviana Forza, managing Director di Hyva Capital Equipment (H.C.E.) , ha affermato “La nostra forza è il gruppo e la collaborazione tra le persone per ottenere i risultati. Oggi festeggiamo insieme a loro dove operiamo con successo da molti anni e dove contiamo di continuare il nostro percorso di crescita. Lo stabilimento di Poviglio è un centro di eccellenza a livello mondiale per la progettazione e la produzione di gru montate su camion, che vengono vendute in tutto il mondo, sia attraverso partner locali che con oltre 30 filiali di proprietà Hyva preseni in Europa, Asia, Africa e Medio Oriente, India e America. È proprio grazie al laboratorio di sviluppo interno all’azienda che sono state sviluppate macchine per il sollevamento con ampia gamma di dimensioni e capacità di solllevamento, con vendite annue superiori alle 4000 unità. Gli ingegneri in particolare meccanici e meccatronici sono le figure professionali più richieste, ma anche ingegneri gestionali ed elettronici, periti meccanici ed eletronici, montatori e magazzinieri entrano spesso in azienda, a supporto sia dei processi di sviluppo prodotto che di produzione, organizzata secondo l’Hyva Production System, un sistema di “lean production” mutuato dalle migliori esperienze dell’industria automobilistica e adattato su misura alle esigenze di Hyva. In Hyva, giovani e meno giovani hanno l’opportunità è di entrare a fare parte di una realtà che festeggia quest’anno i 40 anni dalla nascita in Olanda, con un successivo sviluppo in 110 Paesi nei 5 continenti. I dipendenti sono oggi 3.800 a livello globale e i clienti oltre 20.000. La conoscenza della lingua inglese è requisito necessario, grazie ai frequenti scambi con le realtà estere e alle interazioni a livello globale. Le candidature vanno inviate a personale.hce@hyva.com. Il business si compone di Hydraulics (cilindri e soluzioni di ribaltamento), sistemi di movimentazione container (a gancio e skiploader), sistemi di gestione dei rifiuti (stazioni di trasferimento, compattatori e corpi per la raccolta dei rifiuti) e gru (fisse e mobili). Nel 2017, a livello globale è stato raggiunto anche un importante traguardo con la produzione di due milioni di cilindri idraulici. Il Family Day di Hyva in Italia ha visto la partecipazione di circa 400 persone che hanno per un giorno ravvivato anche con voci di bambini gli spazi normalmente occupati dagli specialisti delle gru, tra giochi gonfiabili, buffet e una mostra di alcuni principali prodotti